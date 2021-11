Bloque económico no significa ruptura con China: Ildefonso Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Economía y negociador del T-MEC, Idelfonso Guajardo, dijo que la propuesta y discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte no significa una ruptura o darle la espalda a China, sino impulsar una región integrada con gran potencial de competitividad para posicionarlo frente al gigante asiático.

"No es darle la espalda a China. Con China no podemos cortar nuestra relación comercial, pero tenemos que tener clarísimo que nuestro socio estratégico es Estados Unidos por condiciones naturales", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Valoró la reanudación de las reuniones trilaterales de América del Norte, "que en la época de Donald Trump se cancelaron lamentablemente como una estrategia de dividir a México y Canadá en el proceso de negociación que se vuelve a recuperar con este encuentro en Washington. Eso es muy positivo".

Dijo que el hecho de que el presidente López Obrador ponga en el centro de su mensaje sus prioridades, que empatan con las prioridades canadienses, de cara al progreso y desarrollo, la inclusión y el respeto a los derechos ambientales es muy importante, sin embargo, pidió que no se quede "sólo en el discurso".

"Pero lo más sorprendente es el discurso del Presidente de resaltar la importancia de América del Norte como un continente integrado, con un gran potencial de competitividad y posicionarlo frente a China", refirió.

El diputado federal del PRI aclaró que "más que contra China, es algo lógico competir con las regiones con las que tenemos coincidencias y lazos profundos". El tema, aseguró, es una sustitución inteligente de importaciones, no a través de barreras arancelarias que nunca han sido efectivas para la competitividad y eficiencia, sino hacer nuestras industrias realmente eficientes. Reconoció que el objetivo no se logrará en el corto plazo porque muchas ramas industriales se relocalizaron en Asia, todo el tema de baterías, de electrónicos, pues "lamentablemente fue una industria que se relocalizó en Asia y hay que tener un desarrollo estratégico para recuperarlas frente a los nuevos retos y tecnologías", lo que vio como una buena señal del presidente López Obrador.

"Ya el embajador chino respondió al señalar que lo sintió como una agresión diciendo que China no es una amenaza. Yo creo que no se debe tratar en el contexto de una amenaza, pero si en el contexto de privilegiar América del Norte y queda muy claro que para México no es cuestión de tomar opciones entre el liderazgo chino o el liderazgo norteamericano, ese dilema no existe".

Idelfonso Guajardo comentó que México compite con China en materia de manufacturas. América Latina tiene más lazos por el lado de mercados primarios tanto en la agricultura como en la minería, que lo atan mucho a la demanda china. "Pero también es interesante que el presidente ponga en el centro del debate la importancia de hacer inclusivos los acuerdos en América Latina, cosa que nosotros impulsamos para que todos los países que tienen acuerdos con Estados Unidos deben tener una facilidad para que las reglas de acumulación para hacer un producto para América del Norte sean acumulativas, es decir que podamos sumar".

Explicó que si México tiene la obligación de construir un automóvil con 70% de partes provengan de Norteamérica, se puedan incluir partes de América Latina, de países que tengan tratados con Estados Unidos, y que se puedan incorporar en el contenido de origen todas las naciones que tienen acuerdos con el gobierno estadounidense, lo cual, dijo, haría más participativo el comercio. "Lo más ambicioso sería integrar una zona de libre comercio en todo el continente. Veo que para el presidente López Obrador es muy valioso el acuerdo comercial que iniciamos nosotros", subrayó el exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña.