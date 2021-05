Bloque opositor frena extraordinario para desaparición de poderes en Tamaulipas

Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y MC en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, anunciaron que no apoyarán la realización de un periodo extraordinario de sesiones para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas, luego de la orden de aprehensión librada contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mientras que el PRD señaló que analizará el tema con más profundidad.

Los diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), partido al que pertenece el mandatario estatal, advirtieron que no respaldarán la idea de "desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas, por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar".

En un comunicado, los diputados y senadores panistas señalaron que sólo respaldarán la convocatoria a un extraordinario, siempre y cuando sea para discutir temas que beneficien a México. "Siempre existe la posibilidad de dialogar y discutir los temas que sean de interés legislativo y que sean benéficos para las y los mexicanos, como el resolver la crisis de salud y económica que vive el país, así como el que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En esos temas son en los que deberíamos concentrar el trabajo legislativo".

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente advirtió que cualquier otro tema para el que la mayoría de Morena y sus aliados pretenda convocar a un periodo extraordinario no contará con su apoyo "y mucho menos si se pretende usar el mismo para seguir minando a las instituciones o el federalismo".

Por su parte, los legisladores del PRI también rechazaron la posibilidad de votar a favor de un periodo extraordinario de sesiones para tratar el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas, al argumentar que el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas "debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad".

Los diputados y senadores priístas en la Comisión Permanente ratificaron su compromiso con el federalismo e hicieron un llamado a todas las partes a respetar la ley y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "así como a retomar los causes institucionales, para evitar un conflicto mayor que vulnere el orden federal".

Subrayaron que, dada la cercanía del proceso electoral, solo los asuntos urgentes y de consenso podrían motivar la convocatoria a sesiones extraordinarias. "Para los legisladores, lo mas razonable y conveniente es aguardar el mensaje de las y los ciudadanos en las urnas", advirtieron los priístas.

En ese mismo sentido se pronunció la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), al advertir que no avalará un periodo extraordinario y exigir nuevamente al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral.

Por su parte, los legisladores del PRD señalaron que convocar a un periodo extraordinario para una posible desaparición de poderes en Tamaulipas "requiere de un análisis más profundo para determinar si se cumplen los requisitos previstos en la fracción V del Artículo 76 constitucional y en su ley reglamentaria".