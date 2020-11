Bloquean obras de Tren Interurbano

TOLUCA, Méx.- Pobladores de San Buenaventura impidieron obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en avenida Solidaridad Las Torres, por el reclamo de un pago por 300 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por la afectación de casi 2 kilómetros lineales de tierras ejidales, indicó Édgar Ocampo Hernández, asesor jurídico de los 283 ejidatarios inconformes.

"De forma pacífica, pero firme, estamos parando la obra. La inconformidad es porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes viola una suspensión de plano, ellos pretenden colocar almohadillas a las ballenas en estos momentos, violando la suspensión que tiene a favor el ejido y pretenden terminar con las obras, para que estén preparadas las vías y se eche a andar el Tren Interurbano", afirmó.

El bloqueo lo realizaron en las columnas ubicadas en la avenida Solidaridad Las Torres, entre Jesús Reyes Heroles y Venustiano Carranza, en la colonia Guadalupe San Buenaventura, donde no afectaron la circulación de vehículos, sólo pararon la maquinaria en este tramo. "El Tren Interurbano no pasará si no indemnizan al ejido de San Buenaventura", ratificaron y colocaron mantas en las comunas de la obra, en esta colonia ubicada en la zona urbana de Toluca.

"No vamos a permitir que la obra continué", hasta que cumplan con el pago de 300 millones de pesos por el kilómetro 800 metros, casi dos kilómetros lineales, que la obra afectó del ejido de San Buenaventura, reiteró. Los ejidatarios "tenemos una suspensión, juicios agrarios ante el Tribunal Agrario del noveno distrito de Toluca; también procedimientos penales en contra de funcionarios de la SCT aquí en la Fiscalía Especializada de delitos patrimoniales del Estado de México", indicó el asesor.