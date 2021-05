Bloquean vialidades con vehículos incendiados en Michoacán

ntegrantes de un grupo armado despojaron a tres choferes de sus camiones de carga, que fueron incendiados y utilizados para bloquear calles y carreteras en Uruapan, Michoacán.

Cerca de las 11:30 horas, sujetos armados con armas largas se apropiaron de un camión repartidor de calzado, al cual le prendieron fuego en la calle Manuel Ocaranza. El fuego también alcanzó una camioneta que estaba estacionada a unos metros.

A la par, sobre la carretera a Paracho, a la altura de la desviación a Los Reyes, otro grupo armado atravesó un camión tipo torton al que incendiaron. Algunos automovilistas lograron mover la pesada unidad a un costado de la rúa para no liberar el tránsito vehicular.

En otro punto carretero de la zona, a la altura de la comunidad de La Basilia, fue atravesado un trailer en los cuatro carriles. En el mismo tramo, una camioneta de paquetería fue robada e incendiada por el mismo grupo delictivo.

Personal de Bomberos de Uruapan acudió para apagar el fuego y no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales.

Elementos de la policía desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables, pero hasta el momento no hay resultados.