Bloquean y dejan ponchallantas en carretera de Nuevo Laredo

Presuntos integrantes del Cártel del Noreste bloquearon y dejaron "ponchallantas" en la carretera Aeropuerto, a la altura de la colonia Colinas del Sur, como represalia por la muerte de 16 de sus miembros que pretendieron emboscar a elementos del Ejército Mexicano.

Fue el viernes 3 de julio cuando integrantes del Décimo Sexto Regimiento de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se desplazaban por la carretera a Monterrey y al realizar recorridos de supervisión por zonas aledañas, fueron agredidos por civiles armados a bordo de una camioneta color gris plata.

Los sujetos, pertenecientes a la "Tropa del Infierno", brazo operativo del Cártel del Noreste, buscaban que los militares detuvieran su marcha, por lo que se inició una persecución y balacera.

Al llegar a la colonia Los Fresnos se registró una balacera que causó alarma entre la ciudadanía, que por medio de redes sociales señaló que se trataba de bombas.

En el lugar, los soldados aseguraron una camioneta pick up de cuatro puertas y color plata, en cuya caja estaban dos hombres armados abatidos y cuatro más en el interior. Seis cuerpos quedaron entre el pavimento y la maleza del terreno baldío aledaño.

Durante el levantamiento de evidencias se aseguraron dos rifles Barrett calibre .50, una cantidad no determinada de metralletas, cargadores y cartuchos útiles.

Este sábado 4 de julio, la cifra de elementos de la Tropa del infierno fallecidos subió a 16, ya que autoridades federales localizaron 4 cuerpos más.

Se informó que tres de ellos murieron en una clínica privada y uno más fue localizado en la colonia Villas de San Miguel.

Trascendió que derivado de estos hechos, hombres armados bloquearon calles como la Eva Sámano y Carretera Anáhuac en la colonia la Fe, así como en Calzada de los Héroes.

No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas ya que las autoridades retiraron los bloqueos que se hicieron con unidades pesadas como un tráiler para dejar libre la circulación.