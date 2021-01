Blue Monday o el día más triste del año no existe: IMSS

Después de uno de los años años más difíciles para la salud mental y aún en medio de la pandemia por coronavirus o Covid-19, este lunes es el llamado popularmente "Blue Monday" o el día más triste del año. Pero, ¿es esto verdad?

En 2005 el psicólogo Cliff Arnall declaró que, basado en una ecuación, el tercer lunes de enero es el día más triste del año, pues las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes habrán llegado a su fin para esta fecha, además de las deudas que las mismas fiestas dejan, por lo que supuestamente, las personas comienzan a sentirse miserables.

El Blue Monday es un fenómeno que se ha extendido durante los últimos años y que no cuenta con una base científica, por lo tanto existe toda una controversia detrás del supuesto día más triste del año.

Mientras algunos arman playlist con temas tristes o con la misma "Blue Monday" de New Order, otros más aprovechan el día para hablar sobre salud mental.

Salud mental, afectada por Covid-19

Lo que es real, es que no sólo la salud física se ha visto deteriorada por la pandemia. El confinamiento ha afectado la salud mental de manera considerable, pues la depresión, la ansiedad y diversos miedos se han arraigado durante el 2020 y hasta este nuevo año.

Hace un par de semanas, el secretario General de la ONU, Antònio Guterres, hizo un llamado por la necesidad urgente de actuar en torno a la salud mental, como parte ineludible de las respuestas de los gobiernos a la pandemia por el Covid-19.

Fue contundente al reconocer que la depresión y la ansiedad, representan algunos de los mayores problemas de salud en el mundo, y ya en el contexto de la pandemia, se refirió al dolor por la pérdida de seres queridos, así como a la conmoción que causan el desempleo, el aislamiento, la incertidumbre y el miedo.

No existe el "Blue Monday"

Ante ello y para eliminar esa pseudociencia detrás del "Blue Monday", el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es contundente este año y afirma que el día más triste del año no existe.

En pos de la salud mental, el IMSS realizará este lunes una transmisión a través de redes sociales a las 10:00 horas para hablar del tema. El ponente será Jesús Maya Mondragón, quien es psiquiatra y coordinador de programas de salud mental.