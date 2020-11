"Bravo machín misógino", dice Vicente Fox a Noroña por no disculparse

Por su negativa de disculparse públicamente, ante las acusaciones de haber cometido violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila, el expresidente Vicente Fox llamó "machín misógino" al legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña.

A través de su cuenta de Twitter el también empresario "aplaudió" la decisión del líder de la bancada petista en San Lázaro al no pedir disculpas y señalar que no ejerció violencia de género con su similar panista, Adriana Dávila.

"Bravo Machin Misogeno (sic) no te doblegues! Para eso eres Macho mexicano. 'Viva la 4a hijos de su máiz'", escribió el exmandatario en tono de burla.

El reclamo surge luego de que Fernández Noroña hizo pública su decisión de no acatar la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para que éste ofrezca una disculpa pública por haber ejercido violencia política de género.

"No pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso", escribió en Twitter este jueves.

En otro tuit, insistió y señaló que el órgano electoral se ve a sí mismo como "la Santa Inquisición".

"Son absolutamente ignorantes del artículo 61 Constitucional. Ni que decir de su actuación facciosa", lamentó.

La denuncia

En octubre del año pasado, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, donde señaló el delito de la trata de personas en el estado.

En referencia a Adriana Dávila, expresó: "Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada".

"Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", agregó Fernández Noroña.

Al respecto, los legisladores de Acción Nacional señalaron al diputado del PAN de "misógino" y Dávila lo responsabilizó de su seguridad y la de su familia, además que presentó una denuncia.

En conferencia de prensa conjunta con la panista, Fernández Noroña admitió una tensión con la bancada del PAN y lamentó sus expresiones.

"Después de platicar con la diputada Dávila, me doy cuenta que la expresión que yo utilicé, que no aceptó los juicios de misoginia o de violencia de género, eso va a seguir ahí su curso (...) la parte que a mí verdaderamente me ha preocupado es que en la declaración que yo hice en Tlaxcala, pareciera que hago un señalamiento sobre vínculos de la diputada Dávila con los grupos enquistados de la trata de personas en Tlaxcala", dijo en su momento Fernández Noroña.

"A mí me parecería una ligereza no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento político, porque yo no le hago un señalamiento, pero al pedir información, estuviera planteando, como si ella estuviera relacionada con esos grupos.

"Y yo quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas. En ese sentido merece toda mi solidaridad, todo mi respeto y yo debo reconocer que ahí cometí un error y que debo medir las palabras que planeto en el debate político", señaló Fernández Noroña.

Por su lado, Dávila agradeció al diputado por la aclaración porque su honorabilidad e integridad no están en entredicho.

"En la medida en que no pongamos un alto a estas cosas, la violencia sigue y avanza de tal manera que nos terminamos lastimando todos", apuntó la panista y pidió a Fernández Noroña hacerse cargo de sus palabras.