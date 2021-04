Brigadistas quedan atrapados entre llamas durante incendio en NL

Debido a las fuertes rachas de viento que se registraron el domingo, un grupo de once combatientes de un incendio forestal, que se mantiene activo en la zona serrana del municipio de Rayones, quedaron atrapados entre las llamas y el denso humo, informó Protección Civil de Nuevo León.

Los brigadistas fueron rescatados con el uso de un helicóptero, en una operación riesgosa y de alta complejidad, sin que resultaran lesionados; con excepción de uno de ellos que sufrió problemas por intoxicación y fue trasladado para su atención médica al Centro de Salud de Rayones, donde se le brindó apoyo con oxigenoterapia y se monitorearon sus signos vitales.

Los brigadistas que estuvieron en riesgo por el denso humo y el avance de las llamas, avivado por las fuertes rachas de viento que se han presentado los últimos días, realizaban labores de combate en tierra en una zona denominada Bravo.

Los combatientes solicitaron apoyo por radiofrecuencia, y se dispuso que fueran rescatados con un helicóptero, no obstante que los fuertes vientos y el humo imperante, tornaron la operación altamente complicada para el piloto de la aeronave.

Asimismo, Protección Civil del Estado señaló que durante la jornada del domingo un grupo de combatientes que tratan de sofocar un incendio forestal que desde hace días se registra en Doctor Arroyo, tuvo que mantenerse en una zona segura al quedar atrapados ante el avance de las llamas, cerca del ejido San Francisco, sin que resultaran lesionados.

Por otro lado, PCNL denunció que al parecer un grupo de desconocidos prendió intencionalmente el fuego en una zona donde ya se habían controlado las llamas en el municipio de Doctor Arroyo.

Al indagar con pobladores de la zona, estos informaron que durante la noche visualizaron a personas a bordo de motocicletas que bajaban de la zona del incendio que ya estaba fría y bajo control. Según los lugareños, los supuestos incendiarios no residen en ejidos o comunidades cercanas.

Por lo anterior, al suponer que los desconocidos iniciaron el fuego de manera intencional en el área que ya había sido resguardada y donde el fuego se tenía bajo control, se presentó una denuncia y alerta a la Secretaría de Seguridad Pública de Doctor Arroyo para que realice la investigación correspondiente y en su caso dé parte a otras autoridades del sector ambiental.

En relación al incendio forestal que se mantiene activo en la zona serrana que se ubica en territorio de los municipios de Iturbide y Linares, se estableció coordinación con personal del programa Bosque-Escuela, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a fin de implementar con apoyo de especialistas, una estrategia que incluye la limpieza de las brechas corta fuego ya existentes en la zona montañosa.