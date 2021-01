Buena noticia, avance en Índice de Percepción de Corrupción: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es una buena noticia para el gobierno de México que haya avanzado seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020 de Transparencia Internacional.

"Es una buena noticia para nosotros, que hemos estado subiendo ya en el Índice de Percepción (de la Corrupción, como un país con menos corrupción", dijo la encargada de la política interna en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

México escaló seis posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020 con lo cual alcanzó la posición 124, entre los 180 países evaluados; no obstante, el riesgo de impunidad sigue latente, informó Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Si bien, el país mejoró dos puntos su calificación respecto a 2019, pasando de 29 a 31 puntos. En términos relativos, escaló seis lugares, pasando de la posición 130 (2019) a la 124 (2020).

"Ayer hablé con la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval), ella quería venir a dar la noticia a la mañanera, pero como teníamos al secretario May que venía dar el informe, le pedimos que no intervinieran dos situaciones distintas".

La titular de Segob recordó que en el IPC 2019 México avanzó cinco lugares y ahora estos seis lugares más, por lo que confió en ir escalando poco a poco, y que en 2021 haya un resultado mucho más prometedor y así sucesivamente.

"SI ya escalamos cinco el año pasado y estamos escando se seis este año anterior, es una buena noticia para el país, la población y el gobierno", dijo.