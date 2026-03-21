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Buque zarpa hacia Cuba con ayuda

Por EFE

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Buque zarpa hacia Cuba con ayuda

Isla Mujeres.- La delegación mexicana del convoy Nuestra América comenzó este viernes el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba con la salida de un primer buque desde Puerto Progreso, en Yucatán, y la preparación de otras dos embarcaciones que retrasaron su salida desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

Adnaan Stumo, coordinador marítimo de la iniciativa, explicó que se prevé mal tiempo en la travesía, razón por la que finalmente fue retrasada la salida de los dos veleros de Isla Mujeres.

"Tenemos un pequeño problema con los vientos. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque hay mucha gente esperándonos ahí, pero vamos a tener que enfrentar un poco de mal tiempo", detalló Stumo.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio del deterioro económico en Cuba y del embargo impuesto por Estados Unidos.

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En total, se contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, solo el buque que partió desde Puerto Progreso pudo zarpar, además con un día de retraso respecto a su salida originalmente prevista para el 19 de marzo.

La embarcación prevé arribar a La Habana el lunes 23 de marzo y transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

En paralelo, en Isla Mujeres unas 30 personas -entre residentes extranjeros, población local y voluntarios provenientes de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos- participaron en el acopio y traslado de víveres hacia los veleros que se espera puedan zarpar en las primeras horas del sábado, si las condiciones lo permiten.

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