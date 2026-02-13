Buques arriban a Cuba con ayuda humanitaria

Ciudad de México.- Después de cuatro días de haber zarpado de Veracruz, este jueves llegaron a Cuba los dos buques de la Armada de México con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que aún falta que México envíe a Cuba más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol.

Con estas acciones el gobierno mexicano reafirma "los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad requieren ayuda humanitaria".

La SRE expresó que "Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos".

Reiteró que México siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, como lo hizo en los últimos meses contra los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, y en las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

El buque Papaloapan llevó alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y artículos de higiene personal, una carga de alrededor de 536 toneladas. Mientras que en el buque Isla Holbox se embarcaron poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su administración enviará más insumos, y que México podría generar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba.

"Depende de los dos países. Nosotros (...) hemos planteado que México pone todo de su parte para generar un diálogo que permit generar las condiciones para un diálogo pacífico", externó.