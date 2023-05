Busca AMLO revivir proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes sostendrá una reunión con directivos de las dos empresas ferroviarias que tienen la concesión del Tren México- Querétaro.

"Hoy tengo reunión precisamente con las dos empresas ferroviarias que tienen las concesiones de México-Querétaro para ver... Hoy voy a hablar con ellos y vamos a tratar este tema", dijo en su conferencia de prensa.

El mandatario federal señaló que a su gobierno le interesa que se pueda lograr que las empresas que tienen las concesiones se comprometan a que el tren no solo sea de carga, sino también de pasajeros.

"A nosotros nos importa mucho que podamos lograr el que se comprometan los que tienen las concesiones a que no sólo haya transporte de carga, sino que pueda haber transporte de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. Hoy voy a tratar eso, vamos a reunirnos con las dos empresas más importantes ferroviarias, tenemos reunión para ese tema", dijo antes de retirarse.

En febrero pasado, el presidente López Obrador reveló que la construcción del Tren México-Querétaro en el sexenio pasado fue cancelado por la oposición del gobierno de Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que se está revisando la posibilidad de revivir el proyecto ferroviario ante la saturación de la carretera México-Querétaro.

"No descartamos la posibilidad de la construcción del tren, estamos revisando el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes que una empresa china con una empresa mexicana iba a construir ese tren? Hay toda una anécdota sobre eso. Es que había un empresario muy cercano, muy cercano al gobierno, un señor (Juan Armando) Hinojosa, y ese con otros empresarios se unieron a una empresa china y consiguieron la concesión para construir el tren de México a Querétaro, firmaron el convenio.

"Y según el embajador chino de entonces (Qiu Xiaoqi) y él me platicó de que ya estaba el acuerdo, pero que parece que hubo una oposición del gobierno de Estados Unidos y entonces, ante eso, los funcionarios mexicanos dieron marcha atrás al acuerdo, cosa que les molestó mucho a los del gobierno chino. Al final, pues no se hizo nada, se canceló el proyecto".

Obrador indicó que se está buscando revisar si se terminó con el Proyecto Ejecutivo del proyecto ferroviario, además de investigar si se compraron todos los derechos de vía para el paso del tren.