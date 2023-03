Busca Guanajuato cierren temprano bares, cantinas y antros

A-AA+

GUANAJUATO, Gto marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El General Enrique Covarrubias López, de la XII Región Militar, pidió a los gobiernos municipales que bares, cantinas, antros y restaurantes cierren a la 1:00 de la mañana, para inhibir los homicidios.

"Esto estoy seguro que nos va a permitir bajar mucho los homicidios que es lo que más nos golpea", dijo el mando castrense durante la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ante alcaldes y alcaldesas de los 46 municipios de Guanajuato, detalló que la propuesta es que las barras de servicio de bebidas cierren a las 12:30 de la noche y a la 1:00 horas cierren los locales.

No autorizar las peleas de gallos y carreras de caballos

También pidió a los ediles que no autoricen las peleas de gallos, carreras de caballos, fiestas con gran cantidad de gente y eventos semejantes.

"Es bien importante que ustedes no entreguen esos permisos porque si no, no vamos a salir del bache", dijo en la reunión celebrada el jueves pasado, en la que también estuvo presente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El General dijo que es urgente ver el tema, porque no se puede postergar la situación.

Covarrubias López dijo que la coordinación de los tres niveles de gobierno funciona bien, pero "puede funcionar mejor si se tiene la ayuda de ustedes".

En relación a la petición del mando castrense, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que el Ayuntamiento será quien tome la decisión. Asimismo, se tiene que hacer un análisis de manera puntual para establecer el costo-beneficio.

Dijo que se van a seguir tomando decisiones que pueden generar bajas de índices delictivos, sin embargo, se tienen estudios de que cuando cierran temprano los bares o cantinas o restaurantes "pasa que se van al clandestinaje".

Dijo que en ese tipo de negocios hay seguridad, protección civil y personal que controla si entra un menor o no; lo que no ocurre cuando se actúa en forma clandestina.