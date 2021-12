Busca NL homologar licencias de conducir en todo el país

El gobierno federal, a través del Sistema Nacional de Seguridad, busca homologar las licencias de conducir en todo el país, como una medida para combatir la delincuencia, aseveró el secretario estatal de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

Después de la Primera Reunión de Seguimiento Seguridad 2021-2027, el funcionario comentó en entrevista que en la reunión del Sistema Nacional de Seguridad realizada el lunes, se acordó iniciar con la homologación de las licencias de conducir en todo el país.

"Lo que se acordó ayer es iniciar con una nueva licencia en todo el país, van a presentar ellos el modelo y va a haber que cambiar las licencias de todos, que no tiene que ser de un trancazo, se te va a ir venciendo y la vas cambiando por el nuevo modelo homologado", precisó.

Lo que se pretende, dijo Fasci, es que se tengan las mismas medidas de seguridad en todos los estados y el mismo tipo de fotografía. "Aquí sí es un tema de seguridad, porque ya ven que se consiguen licencias falsas en muchas partes", asentó.

Sobre el proyecto de un replaqueo con el mismo tipo de placas para vehículos de motor en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, como había comentado en días anteriores, reiteró que no está definido, ni es una propuesta, sino una posibilidad del Sistema Nacional de Seguridad para que en los tres estados del noreste se inicie esta prueba piloto para todo el país.

"Pero todavía no se define ni hemos dicho sí, queremos eso", señaló Fasci Zuazua y agregó que el tema no es sencillo pues aunque sea gratuito el replaqueo, lamentablemente hay gente que tiene adeudos y se vería el programa como recaudatorio más que de seguridad "y es algo que todo mundo busca cuidar".