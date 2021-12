Buscan a familiares tras la fatal volcadura

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- A cuatro días del accidente que provocó la muerte de 55 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, las familias continúan la búsqueda de hijos, hermanos y primos en hospitales y el Servicio Médico Forense.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció visas humanitarias a 27 migrantes que fueron ya dados de alta.

También se informó que otros 18 cuerpos de los fallecidos ya fueron identificados, para un total de 35.

Algunos de los familiares de las víctimas han llegado hasta el lugar donde se accidentó el tráiler. En la zona se colocó un altar improvisado y se trabaja en un mural. Ahí, Nicolasa Huerta, quien viajó 511 kilómetros desde el Chimaltenango, Guatemala, a Tuxtla Gutiérrez, dijo que estaba en búsqueda de su hijo Richard Ordóñez, de 17 años.

La mujer confió en que esté vivo y pueda hallarlo en alguno de los cinco hospitales donde se ha atendido a los más de 100 migrantes que resultaron heridos en el accidente, aunque su nombre no figura en las listas de Protección Civil. La madre insistió en que puede estar entre los no identificados. Con Nicolasa viajaron otras dos mujeres, una de ellas, que pidió no ser identificada, busca a su nieta.

Don Santos Leonel Gómez Esquivel, padre de Leonel Estuardo Gómez Zepeda -uno de los 55 migrantes que fallecieron- regresó de Chiapas triste sin el cuerpo de su hijo. Ni las autoridades mexicanas ni la de su país le dieron una fecha para repatriar los restos de su hijo. Don Santos regresó la madrugada del lunes de Tuxtla Gutiérrez con la incertidumbre de no saber cuándo sepultará a su hijo.

Dan de alta a 42

En tanto, la Secretaría de Salud de Chiapas informó que ya fueron dadas de alta 42 personas heridas y que 66 continúan internadas, de las cuales cinco se encuentran en "condiciones muy graves", en el área de Terapia Intensiva.

Para el resto, el diagnóstico es de "graves y delicados estables", detalló la dependencia estatal.

Por su parte, la directora del hospital, Ana María Castro Garduño, indicó que tres de los pacientes que están intubados y graves no han sido identificados.

En esos casos se toman como referencia los tatuajes para tratar de identificarlos.

Agregó que se tiene un menor intubado de 17 años y otro de tres años, con golpes y politraumatizado, mientras que su mamá presenta traumatismo craneoencefálico severo.