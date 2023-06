Buscan a Jessica y a su hijo, fueron sacados con violencia de su casa

CHICOLOAPAN, Méx., junio 7 (EL UNIVERSAL). - Desde el jueves pasado Jessica Delilah Medina Galindo, de 37 años de edad y su hijo, Zahid Medina Galindo, de 18 años, desaparecieron de su domicilio ubicado en el municipio mexiquense de Chicoloapan, por lo que se inició una búsqueda para poder encontrarlos.

Jessica Delilah, es subdirectora de la Preparatoria Oficial 278 y en las labores de localización participan profesores de ese centro educativo.

Sus familiares reportaron ante las autoridades ministeriales su ausencia, por lo que se emitieron los boletines de urgencia para que la población ayude a encontrarlos.

De acuerdo con sus seres queridos, madre e hijo, estaban en su vivienda localizada en un fraccionamiento ubicado en la colonia Revolución, de donde aparentemente fueron sacados contra su voluntad y de manera violenta.

El inmueble donde residen se encuentra en una calle cerrada y en la unidad hay otras 50 viviendas, hay una caseta de vigilancia y cámaras de seguridad.

Según los familiares, Jessica y su hijo llegaron la noche del miércoles del 31 de mayo a su hogar, pero ya no supieron nada de los dos.

Al día siguiente tenía una reunión escolar en la preparatoria donde labora, pero no se presentó. Le llamaron a su teléfono y al de su hijo y no los contestaron.

En su domicilio están dos vehículos, pero no las llaves y sus teléfonos móviles tampoco fueron hallados en el inmueble.

Familiares, amigos y profesores del plantel de educación media superior donde se desempeña como subdirectora se sumaron a la búsqueda.

Este miércoles se trasladaron a parajes del municipio mexiquense de Ixtapaluca para tratar de localizarlos a los dos.

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), así como elementos de la Policía Estatal, también apoyan a la familia en su ubicación.