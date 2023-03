Buscan a menor que fue sacada con mentiras por su padre en Coahuila

A-AA+

SALTILLO, Coah., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- La bebé Ximena Sophía Olavarrieta Sánchez, de dos años de edad, tiene siete días desaparecida, su padre, Arturo "N", se la llevó de la guardería del Colegio Americano en Saltillo, Coahuila, con engaños.

La pequeña mide 80 centímetros de altura, pesa 12 kilos, tiene ojos grandes color café, cabello lacio negro, un lunar cerca de la sien derecha.

Vestía pants, playera y mandil colores rosa y blanco, del uniforme de la estancia infantil, si alguien la ha visto se agradecerá lo reporte al # telefónico 844 415 1115, porque puede estar en peligro su vida, advierte la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila, a cargo de José Ángel Herrera.

El sujeto es comerciante, tiene una dulcería, un Ciber-café, y un negocio de comida.

Es originario del Estado de México, donde se cree que tiene a la menor y se sabe que anda con su madre de él: "No vamos a rendirnos hasta encontrarla", advirtieron Ángeles Deyanire Sánchez Escalante, mamá de Ximena, abuelo y familiares en una manifestación.

---La sacó de estancia con mentiras

El martes 7 de marzo pasado Arturo fue a la guardería del Colegio Americano (estancia privada) y les dijo que llevaría a su hija a que le practicaron unos exámenes médicos y ni siquiera le llamaron a su madre para preguntarle si le daba permiso porque ya están separados y ella tiene la custodia.

Él se la llevó y no volvió, desde entonces la angustiada mujer vive en la incertidumbre teme por su hijita, la Fiscalía ya emitió la Alerta Alba con la foto de la pequeña (anexo alerta).

Empero, como es costumbre, no proporcionó foto del sujeto al que los parientes y amigos señalan de secuestrador, aunque el término legal es diferente.

---"No nos rendiremos"

"Yo solo quiero a mi princesa, yo solo sé que le hago mucha falta", escribió su madre en un cartoncillo color verde que mostró en la marcha de esta tarde, donde exigió su regreso.

"No nos rendiremos hasta encontrarla", advirtieron en otra cartulina y a gritos.

Familiares, amigos, vecinos, conocidos y personas solidarias, marcharon desde cerca de la comandancia de Policía y Tránsito por calles del centro histórico en demanda de justicia.

Con el alma desgarrada, un dolor intenso, indescriptible, sin dejar de llorar, Ángela Deyanire Sánchez Escalante, encabezó el contingente de niños, jóvenes y adultos, portaban cartelones con leyendas de demandas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que acelere las investigaciones y localice a su hijita de Ximena Sophía Olavarrieta Sánchez, quien este martes cumplirá siete días desaparecida y aún se desconoce su paradero.

El lunes por la tarde, a las 17:00 horas, los manifestantes partieron de la calle Manuel Pérez Treviño # 2255, en la colonia San Ramón.

Partieron de donde están los negocios de Arturo, cruzaron la colonia San Ramón y La Condesa y siguieron hasta el Centro lanzando consignas.

Patrullas de la Policía Preventiva Municipal les custodiaron para que pasaran las calles sin problemas.

El dolor lacera a Deyanira quien considera que las investigaciones van demasiado lentas y sigue sin tener noticias de su hijita.

Pide a quien tenga información de su hijita o Arturo por favor lo reporte a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila al número de emergencias 911.