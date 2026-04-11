Buscan a personas en canales de Chalco

Ciudad de México.- En las ciénegas del lago de Chalco, donde la tierra se hunde bajo los pies y el aire huele a humedad estancada, el silencio sólo se rompe por el golpeteo de picos contra el suelo. Son cerca de 40 mil metros cuadrados —una extensión comparable al Zócalo de la Ciudad de México— convertidos en escenario de búsqueda, de duelo contenido y de una esperanza que se niega a desaparecer.

Es el último día de la jornada de rastreo encabezada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Valle de Chalco. Desde temprano, mujeres, hombres y adultos mayores se internaron entre chinampas, canales de aguas negras y sembradíos. El terreno: húmedo, lodoso, pegajoso. Cada paso exige fuerza; cada avance, determinación.

La búsqueda se realizó de manera manual. Picos, palas, varillas y rastrillos sustituyeron cualquier maquinaria pesada, imposible de utilizar en una zona donde el agua y el fango dominan el paisaje. Al menos 150 restos óseos fueron localizados en el sitio de manera dispersa.

Acompañando la jornada estuvieron elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Secretaría de Marina y bomberos capitalinos. Sin embargo, la labor más constante, la más persistente, fue la de las familias.

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José Díaz busca a Josefina, su hija adoptiva, desaparecida en octubre de 2016 en Iztapalapa. "Estábamos en la calle... yo estaba tocando música... en un momento la perdí de vista... fueron dos minutos... y ya no la volví a ver".

Entre el lodo, con las manos cubiertas de tierra, está Beatriz Mendoza. Lleva más de 17 años buscando a su esposo, desaparecido en 2009 en Valle de Chalco.

"Fue levantado por hombres armados en su negocio... desde entonces no sabemos nada", dice con la voz entrecortada. "Lo quiero encontrar de cualquier forma... ojalá fuera con vida, pero esas esperanzas se van acabando".