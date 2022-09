Buscan avioneta que supuestamente se desplomó en Yucatán

A-AA+

Aunque la propia Secretaría de Marina (Semar) confirmó que recibió el reporte de un buque pesquero sobre el supuesto desplome de una avioneta en los alrededores de Isla Pérez o Arrecife Alacranes, hasta el momento no se ubicó indicio alguno en ese lugar.

La Semar confirmó que efectivamente recibió un reporte del desplome de una aeronave en las inmediaciones del Arrecife Alacranes, y que ayer domingo circuló ampliamente en redes sociales.

Luego de acudir este lunes a la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, Marco Antonio Peyrot Solís, jefe de Estado Mayor de la XIII Zona Naval de Yucalpetén, en el puerto de Progreso, señaló que la búsqueda no ha rendido frutos y que hasta el momento no han encontrado la supuesta aeronave.

Indicó que el propio domingo, un pesquero se comunicó a la base de la Marina en Yucalpetén para reportar el desplome de una aeronave cerca de la citada área natural, por lo que se ordenó una búsqueda, que hasta ahora no ha tenido resultados.

Subrayó que la búsqueda la realizan elementos de la Secretaría de Marina a bordo de un avión y dos buques, los cuales implementan estrategias para ubicar la aeronave.

Comentó que no se proporcionó una posición de dónde pudo haber caído la aeronave, lo cual dificultó las tareas de rescate.

El jefe militar indicó que también participan pescadores, que se coordinan con efectivos de la Marina, los cuales buscan algún indicio del posible accidente en el Arrecife Alacranes, un sitio apartado de Progreso pero qué está ubicado en zona de Yucatán.