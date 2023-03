Buscan desafuero de ombudsperson de BCS por denuncia de acoso sexual

A-AA+

LA PAZ, BCS., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Por el presunto delito de acoso sexual, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien solicitó ante el Congreso local un juicio de procedencia.

El procurador del estado, Daniel De la Rosa Anaya, informó en conferencia de prensa que se inició el procedimiento luego de una denuncia que se presentó el año pasado y quedó asentada con el número LPZ/4429/2021NUC.

"Nosotros procedimos legalmente, se solicitó la declaratoria de procedencia (desafuero) ante el Poder Legislativo del Estado y se está haciendo el procedimiento respectivo para que se pueda judicializar la carpeta", expuso.

La denuncia fue interpuesta por una extrabajadora de la institución.

Al respecto, el ombudsperson en la entidad rechazó las imputaciones que se le hacen y aseguró que se defenderá en los tribunales y dijo confiar en que todo se aclare, no obstante, adelantó que advierte –afirmó– "tintes políticos" y una "persecución" en su contra, pues el proceso avanzó luego de que manifestara su intención de buscar un segundo periodo al frente de la CEDH.

"Con toda tranquilidad puedo decir que es una denuncia falsa. Niego categóricamente este señalamiento y expresó mi lamento y dolor por estar siendo señalado y juzgado al mismo tiempo. La opinión pública me está señalando como si fuera culpable de los hechos que se me imputan. El debido proceso ha sido violado", declaró.

Añadió que le resulta "extraño", dijo, "que la procuraduría haya enviado una carpeta al Congreso del estado sin ninguna prueba" para que se proceda con su destitución.

Camargo Cárdenas sostuvo que la denuncia en su contra la interpuso una extrabajadora que fue despedida y a quien se indemnizó conforme a la ley.

"Es una abogada, fue compañera de la CEDH, fue contratada en mi gestión y se fue molesta por que fue despedida por pérdida de confianza y conflictos que generó y fue indemnizada de acuerdo a la Ley del Trabajo. Presentó una demanda laboral y posterior a ello una denuncia penal diciendo que un servidor la acosó y eso es falso. Tengo la certeza de que eso se aclarará en los tribunales, pero la afectación ya me la han causado en la opinión pública, pues generaron esa percepción negativa sobre mí", insistió.

El diputado Luis Armando Díaz, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, confirmó en el arranque del periodo ordinario de sesiones que ya se integró la Comisión Instructora que él preside y tendrán 45 días hábiles -con posibilidad de extenderse 15 días más- para resolver sobre el posible desafuero o no.

Sostuvo que ya se trabaja en el análisis de la documentación que envió la PGJE sobre la denuncia por acoso sexual y buscarán cumplir en el plazo de ley para resolver.