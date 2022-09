Buscan despenalizar el aborto en cualquier semana del embarazo

A-AA+

Las diputadas locales de Morena Yuriri Ayala y Ana Francis López presentaron una iniciativa para despenalizar por completo el aborto en la Ciudad de México.

Actualmente, sólo se permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, pero con esta propuesta ya no habría este limitante y las mujeres podrían abortar en el momento que ellas elijan.

Esta iniciativa recuerda que el pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017 y determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

La Suprema Corte señaló que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.

"Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción", señala la iniciativa turnada a comisiones.

Por lo anterior, esta propuesta busca derogar los artículos 144, 145 y 148 del Código Penal local que establecen las sanciones por abortar después de las 12 semanas de gestación.