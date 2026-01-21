logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Buscan el acceso efectivo a la salud

En marzo iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud

Por El Universal

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan el acceso efectivo a la salud

Ciudad de México.- El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la credencialización se desarrollará de marzo a diciembre de este año, como una primera fase de un proyecto de mayor alcance.

"En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud", afirmó, la mandataria al subrayar que la meta de su administración es que todos los mexicanos cuenten con una credencial que les permita acceder a servicios médicos sin barreras administrativas.

Sheinbaum explicó que este proceso implica un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todos los mexicanos", señaló al enfatizar que la modernización tecnológica es clave para mejorar la calidad y continuidad de la atención médica.

Puntualizó que la credencialización es el primer paso para la construcción del sistema universal. Posteriormente se avanzará en los mecanismos financieros que permitan la operabilidad entre instituciones.

Como ejemplo, indicó que si una persona derechohabiente del ISSSTE decide atenderse en el IMSS, el sistema deberá compensar a la institución receptora para evitar desbalances presupuestales y garantizar la sostenibilidad del modelo.

En este contexto, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial del Servicio Universal de Salud tendrá dos modalidades: física y digital.

Ambas credenciales estarán diseñadas para asegurar el derecho constitucional a la salud y facilitar la atención médica, independientemente de la institución de afiliación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Selvame Mx documenta contaminación en acuíferos del Tren Maya en Quintana Roo
    Selvame Mx documenta contaminación en acuíferos del Tren Maya en Quintana Roo

    Selvame Mx documenta contaminación en acuíferos del Tren Maya en Quintana Roo

    SLP

    El Universal

    Guillermo DChristy, presidente de Selvame Mx, expresa preocupación por la contaminación en acuíferos del Tren Maya y la necesidad de preservar la Selva Maya.

    Registro de Celulares 2026: Cómo Desvincular un Número en Línea
    Registro de Celulares 2026: Cómo Desvincular un Número en Línea

    Registro de Celulares 2026: Cómo Desvincular un Número en Línea

    SLP

    El Universal

    El Registro de Celulares 2026 plantea dudas sobre desvinculación de números telefónicos. Aprende cómo realizar este trámite de forma efectiva.

    TEPJF plantea importancia de reforma electoral para reducir litigiosidad
    TEPJF plantea importancia de reforma electoral para reducir litigiosidad

    TEPJF plantea importancia de reforma electoral para reducir litigiosidad

    SLP

    El Universal

    El magistrado presidente del TEPJF enfatiza la importancia de la justicia electoral en la propuesta de reforma para reducir conflictos y litigiosidad.

    SCJN refuerza peso jurídico de opiniones de ONU sobre detenciones arbitrarias
    SCJN refuerza peso jurídico de opiniones de ONU sobre detenciones arbitrarias

    SCJN refuerza peso jurídico de opiniones de ONU sobre detenciones arbitrarias

    SLP

    EFE

    La SCJN determina la importancia de considerar las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU en decisiones judiciales.