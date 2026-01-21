Buscan el acceso efectivo a la salud

Ciudad de México.- El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la credencialización se desarrollará de marzo a diciembre de este año, como una primera fase de un proyecto de mayor alcance.

"En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud", afirmó, la mandataria al subrayar que la meta de su administración es que todos los mexicanos cuenten con una credencial que les permita acceder a servicios médicos sin barreras administrativas.

Sheinbaum explicó que este proceso implica un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todos los mexicanos", señaló al enfatizar que la modernización tecnológica es clave para mejorar la calidad y continuidad de la atención médica.

Puntualizó que la credencialización es el primer paso para la construcción del sistema universal. Posteriormente se avanzará en los mecanismos financieros que permitan la operabilidad entre instituciones.

Como ejemplo, indicó que si una persona derechohabiente del ISSSTE decide atenderse en el IMSS, el sistema deberá compensar a la institución receptora para evitar desbalances presupuestales y garantizar la sostenibilidad del modelo.

En este contexto, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial del Servicio Universal de Salud tendrá dos modalidades: física y digital.

Ambas credenciales estarán diseñadas para asegurar el derecho constitucional a la salud y facilitar la atención médica, independientemente de la institución de afiliación.