Buscan que candidato del FCN salga de primarias organizadas por INE

Al asegurar que "es momento de democratizar el poder", Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la iniciativa Galileos, afirmó que a diferencia de Morena a quien acusó de tejer un "dedazo" envuelto en una encuesta, la propuesta del naciente Frente Cívico Nacional (FCN) es tener un candidato opositor para 2024 que salga de una elección primaria y que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la ceremonia de instalación del Comité Promotor del FCN, Guadalupe Acosta Naranjo saludó las acciones y esfuerzos que hacen otras organizaciones como "Suma", "Va por México", así como las "batallas parlamentarias" de las bancadas legislativas del PAN, PRI, PRD, MC y del grupo Plural en el Senado, para evitar que siga el "centralismo que impera en la Presidencia de la República"

En este sentido, indicó que el Frente Cívico Nacional surge para unir y sumar y para crear una alianza opositora más amplia.

Indicó que aquellos aspirantes que no salgan electos como candidato del FCN, serán parte del gabinete porque "es momento de terminar que el gabinete pertenece a un solo hombre".

"Mientras en el partido gobernante, en el partido oficial, se teje un dedazo envuelto en una encuesta, nosotros queremos que el candidato o la candidata que salga de un gran bloque opositor sea electo por ciudadanos, que se hagan primarios, que se anoten los compañeros y compañeros que tengan aspiraciones y méritos que cubren determinados requisitos, de los distintos partidos, que recorran el país, que se hagan debates, que generemos nuestra propia narrativa, y que después el INE, a solicitud de partidos políticos, organice una elección primera donde decida quién es candidato o candidata salga de la voluntad de los ciudadanos y no de los cuartos del poder actual", acotó.

"Esta es una iniciativa para empoderar a los ciudadanos y contrastar mientras en un lugar hay un dedazo que nos regresa a los años 60 de la vida política nacional, aquí es el momento en que los ciudadanos elijan a quién -sea hombre o mujer -queremos que nos represente", dijo.

Guadalupe Acosta señaló que aquellos aspirantes que participen en la elección primaria serán parte de un gobierno de composición nacional "que permita terminar también con esa idea presidencialista que el gabinete le pertenece a un solo hombre. No, es el momento de democratizar el poder también", afirmó.

Cecilia Soto, excandidata presidencial, afirmó que este sábado 27 de noviembre inicia una nueva página en la lucha por la democracia de México y plantear que hay esperanza y que hay posibilidades de revertir el curso que lleva el país en donde hay un "debilitamiento de la democracia" bajo el gobierno del presidente López Obrador.

Guadalupe Acosta Naranjo, en la instalación del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional

"Hay esperanza y hay esperanza precisamente porque estamos aquí porque estamos decididos a no permitir que el trabajo de generaciones enteras por inaugurar un México democrático se pierda", dijo.

La periodista Beatriz Pages indicó que el FCN busca poner fin al "poder arbitrario", pero también de convertirse en protagonista del cambio y "vamos a poder dar nuevas alas a la democracia".

"Vamos a estar juntos en esta lucha, sí o sí", aseveró.