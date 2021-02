Buscan que Interpol y DEA indaguen desaparición de exfuncionaria

Debido a la falta de resultados de la Fiscalía de Sonora en la investigación sobre la desaparición de Cecilia Yépiz Reina, la familia de la exfuncionaria del ayuntamiento de Nogales buscará apoyo tanto de la Interpol como de la DEA para que asuman el caso.

En conferencia de prensa virtual organizada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, los hermanos de mujer desparecida informaron que ante amenazas, parte de la familia ya no se encuentra en México.

Sergio y Francisco Yépiz Reina aseguraron que la desaparición de Cecilia está relacionada con su desempeño como funcionaria municipal.

Cecilia Yépiz Reyna, de 49 años de edad, desapareció el 5 de enero del 2021, ese mismo día, sus familiares encontraron su vehículo en el estacionamiento de la tienda Autozone, ubicada en la Avenida Álvaro Obregón. Fue buscada por varios días sin éxito y se esperaba que pidieran rescate.

Acudieron con el alcalde Jesús Pujol, a quien le expusieron cual podría ser la causa de su desaparición, pero no se pronunció al respecto, según dijo Sergio.

El 12 de enero, decidieron denunciar su desaparición ante la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Nogales.

Desesperados por la falta de noticias del caso, han buscado diversos canales para su localización, los cuales planean escalar a nivel internacional.

Cecilia Yépiz fue secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, de septiembre del 2018 hasta septiembre del 2020 para pasar a la Dirección de Planeación, puesto al que por presiones renunció en diciembre pasado, cuatro meses después.

Sergio Yépiz comentó que desde hace 15 años inició un proceso de petición de ciudadanía para Cecilia, el cual no ha sido resuelto.

Sin embargo, el trámite en curso lo ve como una posibilidad para solicitar a la Interpol y a la DEA que coadyuven o que asuman la investigación.

La congresista Wendy Briseño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que el 29 de enero solicitó al gobierno del estado un pronunciamiento al respecto.

"Observamos un preocupante silencio por parte de las autoridades estatales y municipales", aseveró la legisladora que exige compromisos firmes.