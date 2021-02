Buscan que libros de texto gratuitos tengan un tronco común humanista

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que un equipo se encuentra trabajando en mejorar la calidad de los contenidos en los libros de texto gratuitos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador detalló que son cuatro ejes en los que se basa su proyecto educativo: apoyo al magisterio, rehabilitación de planteles escolares, mejoramiento de los contenidos de los libros de texto y otorgamiento de becas a 11 millones de estudiantes.

"Tenemos la oportunidad de mejorar los contenidos de los libros que se utilizan en las escuelas. Seis años. Ya sé, me quedan menos de cuatro, pero agrego dos más porque, si los cambian, no lo van a hacer de inmediato, si hay un retroceso - toco madera de que no sea así- pero en el caso de que cambie la política son seis años con contenidos educativos nuevos en donde se fortalezcan valores culturales, morales, donde se afiance el humanismo, donde se pueda decir 'nada humano me es ajeno', donde se afiance el civismo, la ética, la fraternidad, el amor al prójimo; donde quede de manifiesto que sólo siendo buenos podemos ser felices.

"Ya hay un equipo trabajando con ese propósito de mejorar los contenidos de los libros de texto", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó que se busca que los contenidos de los textos de libros gratuitos tengan una especie de "tronco común humanista" y en también se impartan materias como ciencias, matemáticas, física, biología "pero con un tronco humanista".

"Nos importan los contenidos de los libros para la prevención en materia de salud, nutrición; nos importa mucho el que haya orientación en contra de las adicciones, la no violencia, todo lo que tiene que ver con lo formativo", indicó.