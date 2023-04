Buscan que mujeres tengan permiso remunerado por menstruación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La desigualdad que viven las mujeres es de amplio espectro y no se agota en las violencias que sufren, también están presentes en condiciones de carácter biológico como la menstruación, aseguró la diputada morenista Agustina Vigil Hernández, quien presentó una iniciativa para garantizar a las trabajadoras menstruantes el derecho a un día de permiso remunerado.

"Debemos concebir adecuadamente nuestra naturaleza como personas con capacidad de menstruar, a fin de poder gozar de una vida libre de violencia en cualquier ámbito", apuntó.

La legisladora argumentó que la presencia de menorrea impacta los derechos humanos, por ello, señaló es "necesario atender el tema a fin de que las personas menstruantes no vean afectada su vida por una condición biológica".

Permiso por menstruación, vía reforma a la Ley Federal del Trabajo

Para atender dicha problemática y garantizar derechos laborales de vanguardia, Vigil Hernández propuso a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 165, en la que se estipula el derecho al permiso menstrual remunerado para las trabajadoras, cuando estas se encuentren imposibilitadas para realizar sus labores.

La diputada del partido guinda manifestó que es necesario repensar la visión que se tiene sobre la menstruación a nivel social y ampliar la información sobre la condición biológica que genera un impacto físico, psicológico y social.

En ese sentido, refirió que incluso "la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que la menstruación sea reconocida como un tema de salud pública y de derechos humanos, y no solo como un tema de higiene", para así comprender que las personas en condición menstruante pueden presentar síntomas que las imposibiliten a cumplir con sus tareas.

Lo cual, indicó, también significa brindarles a las mujeres la posibilidad de tener una etapa menstruante de manera digna y con tranquilidad, frente a una dinámica social y laboral desarrollada por y para hombres.

Agustina Vigil apuntó que el permiso podrá prorrogarse por más días, sólo en casos, en los que se presente un certificado médico que lo justifiquen.