"Buscaron excusas para mantenerme preso": "El Bronco"

MONTERREY, NL., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que sus abogados analizan una posible contrademanda por el daño que le causaron al llevarlo a prisión, aunque ya había sido exonerado por delitos electorales, y con el "invento" de otro delito por abuso de autoridad en la requisa de la empresa responsable del servicio de transporte conocido como Ecovía.

Además, "El Bronco" cuestionó al gobernador Samuel García por la confrontación que mantiene con el Congreso de mayoría panista y priista, e incluso con los alcaldes de ambos partidos, por diferencias en la designación del nuevo Fiscal General de Justicia. Situación que consideró, obedece a que cuando se llega al gobierno estatal "uno entra como un potrillo queriendo resolver todos los problemas".

---Acude a firmar

Al acudir a firmar y marcar su huella digital en la Unidad de Medidas Cautelares, como deberá hacerlo el primer lunes de cada mes, dentro del proceso que se sigue por abuso de autoridad, por el caso Ecovía, Rodríguez Calderón recordó "por el que me detuvieron (delitos electorales) ya quedé absuelto, y luego me inventaron este proceso", del cual confió también será exonerado "porque no hice nada malo, requisamos la empresa según la facultad que tenía como gobernador, porque estaba en muy malas condiciones, y tan estuvo bien que la sigue operando el actual gobierno".

Aseveró que las 22 carpetas en su contra de las que habló Samuel García, fueron puro invento. "Se buscaron excusas para poder mantenerme preso, y unas las hicieron al vapor, las otras, que alguien me denunció porque dije algo como gobernador, de lo cual me disculpé, pues a veces también a uno se le salen las cosas de repente".

Se debe tener experiencia para gobernar: dice Rodríguez Calderón sobre Samuel García

Entrevistado por los representantes de los medios, -"El Bronco" entró a todas las preguntas, y sobre el clima de confrontación entre el gobierno del estado con las fracciones mayoritarias del Congreso (PAN y PRI), además de los alcaldes de oposición, en un diferendo por la elección del nuevo Fiscal General de Justicia, al que ya entró en apoyo al gobernador Samuel García, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó el ex mandatario: "se requiere tener paciencia, gobernar es un arte, se debe tener experiencia para eso".

Añadió que "el gobernante no es dueño de la voluntad de todos, cualquier persona puede inconformarse con el gobierno, y hay líneas claras que no se deben de cruzar, en el caso de las facultades que tiene el Ejecutivo que son muy claras y las facultades que tiene el Legislativo, y aquí hay un cruce de intervencionismo que no debe ser".

Puntualizó que, a diferencia de ese intervencionismo en los asuntos de la Legislatura, "cuando nosotros estuvimos en el Gobierno no discutimos ese tema, yo dejé que el Congreso decidiera quienes fueran los fiscales, porque así lo establece la ley… Todos, incluyendo a gobernador, diputados y alcaldes, tenemos la obligación de cumplir la ley más que cualquier persona, y nunca dejarla a la interpretación".

- ¿Le falta experiencia al gobernador?

- Yo creo que es tiempo de estar tranquilo, creo que cuando uno entra al gobierno entra, así como potrillo, queriendo resolver todos los problemas y la verdad es que los problemas se resuelven conciliando, acordando, tratando de ponerse de acuerdo, y aquí no hay por qué ponerse de acuerdo, es un tema de una decisión del Legislativo (la designación del Fiscal).

Asentó que hay una facultad que tiene el Ejecutivo que la debe de ejercer (el veto), pero expresó, "a mí me mandaron cuatro personas y yo no quité ninguno, dije, todos son capaces", en alusión a que Samuel García vetó a su contrincante por la gubernatura, el priista Adrián de la Garza, a quien el Congreso colocó encabezando la lista de candidatos a la Fiscalía General.

---Uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno, dice "El Bronco"

En otro tema, respecto a si guarda rencor por el tiempo que estuvo preso a raíz de una demanda por delitos electorales que presentó en su contra Samuel García desde que era senador, y que lo llevó a la cárcel a cinco meses que llevaban como gobernador, señaló Rodríguez Calderón: "He aprendido que los rencores te dan luego cáncer, espero no tenerlo" pero añadió, "estoy analizando con el grupo de abogados lo que tengo que hacer, obviamente porque daño sí hubo mucho"; pero "no quiero yo avisarle a nadie, para qué les aviso, les voy a hacer ruido, tengo que tomar una decisión muy fría en ese sentido".

Admitió, además, "para mí es muy difícil tomar una decisión porque luego se ve como revancha, cosas de ese tipo y he reposado tanto estos nueve meses (desde que fue detenido), porque sí cometieron una injusticia conmigo, pero también la han cometido con mucha gente".

Agregó que el uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno, o simplemente si es para distracción, pues "se daña no solamente a la persona, sino también a la familia".

Comentó que este día en que acudió por primera vez a firmar, escribió en sus historias, "que hoy salgo a la calle quitándome mis telarañas, de miedos, rencores o de precauciones". y se mostró contento porque, afirmó, "aquí me trataron muy bien, y cuando te trata bien la gente es porque hiciste un buen trabajo".

Ante la insistencia de la pregunta ¿Usted le guarda algún rencor al gobernador?, respondió, "pues allá él y su conciencia, yo no guardo rencores".

Pero añadió que, a Félix Arrieta, subsecretario de Administración Tributaria en este gobierno, lo acusaron al mismo tiempo que a él también por delitos electorales, "pero él no pisó la cárcel, no fueron por él con 25 patrullas, y no lo pasearon por todo el estado sonando las patrullas".

Aseveró que estuvo preso de forma injusta, porque ya había sido exonerado por el delito electoral, y había sido sometido a una investigación por parte de la Fiscalía Federal Especializada en Delitos Electorales, misma que determinó que no había incurrido en actos ilícitos para el financiamiento de su campaña de firmas por la candidatura presidencial.

"Pero la fiscalía estatal inventó eso, y van por mí, cuando debió haber investigado que ya tenía yo una exoneración, la ley es muy clara yo nunca fui precandidato, fui aspirante a la Presidencia de la República, y no utilicé recursos públicos para mi campaña de sacar las firmas".

Expuso "El Bronco", "nosotros hicimos aportaciones, yo mismo, mi familia y mis amigos, y todo lo declaramos, se me acusó de usar recursos ilícitos y probamos que todos fueron lícitos".

Pero añadió "no quiero ennegrecer mi corazón ni mi hígado", señalando a los responsables de ese acto en su contra, "por esos ánimos de querer decir que por meter a la cárcel a alguien ya vas a acabar con la corrupción."

Incluso, comentó, de sus colaboradores que estuvieron señalados nadie se ha ido de la entidad, y tienen el deseo de aclarar las cosas ante la autoridad y todos los que están siendo investigados acuden a donde los citen para aclarar lo que se tenga que aclarar.

-¿Le gustaría volver a la política?

-Claro que sí, es decir soy un ente político, estoy trabajando, todo este tiempo me he dedicado a buscar tener contacto con la gente a través de las redes sociales, me ha ido bien, tengo la posibilidad de estar influyendo o de influir con mi opinión en la gente que me sigue, tengo que trabajar en eso, y no estaré solamente viendo pasar las cosas. Pero, expresó, "no tengo todavía la idea", si buscará un nuevo cargo.

Ante la pregunta si teme se le inicie algún nuevo proceso, señaló, "nunca sabes, siempre la política tiene sus consecuencias, "yo dije, si recuerdan, en la toma de protesta de Luis Donaldo Colosio (como alcalde), que mi interés nunca ha sido irme, aquí tengo mi familia, mi patrimonio, mi vida, y enfrentaré cualquier situación, no hicimos nada malo hicimos todo nuestro esfuerzo en resolver los problemas que se nos presentaron", en el Gobierno de Nuevo León.