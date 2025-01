Hallazgo de restos óseos en Ajusco: La lucha de una madre

Tras más de 4 años de búsqueda, Jaqueline Palmeros tuvo la certeza de que las osamentas que localizó en el Ajusco, correspondían a los de su hija Jael Monserrat Uribe, desaparecida en julio de 2020. Tras el hallazgo, la madre de la víctima, junto con otros colectivos convocaron a una búsqueda exhaustiva para recuperar todos los restos de su hija y darle digna sepultura.

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento del camino que ha recorrido la familia de Jael Monserrat Uribe, que después de tantos años sin respuestas, se topó con un desenlace devastador.

Jael Monserrat Uribe desapareció el 24 de julio de 2020. De acuerdo con familiares, fue vista por última vez en la colonia Apatlaco de la alcaldía Iztapalapa.

Jaqueline Palmeros, madre de la víctima, denunció omisiones por parte de las autoridades durante todo el proceso de búsqueda, motivo por el cual fundó la Colectiva Una Luz en el Camino, donde se alió con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

En enero de 2023, la fiscalía detuvo a Adriana "N" y Miguel "N", quienes fueron vinculados a proceso por la presunta participación en la desaparición de Monserrat.

No obstante, una jueza de distrito los liberó al concluir que no se trataba de una desaparición como señalaba la carpeta de investigación, sino que correspondía a un feminicidio, a pesar de que en aquel momento no había cuerpo localizado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que los estudios de genética, odontología y criminalística arrojan que los restos óseos encontrados el 18 de enero en la zona alta del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, corresponden a Jael Monserrat Uribe, joven desaparecida cuando tenía 21 años en julio de 2020.

La pesquisa y el hallazgo de los restos de Jael fueron realizados por Jaqueline Palmeros, madre de la víctima, que nunca dejó de buscarla y quien tras localizarla expresó en redes sociales "con todo el dolor que deja la vida" haber cumplido la promesa que le hizo a su hija.

Un equipo conformado por colaboradores, madres buscadoras y activistas liderado por Jaqueline Palmeros consolida la búsqueda de los restos de Jael Monserrat para darle una sepultura digna.

"Para mí es muy doloroso porque ninguna mamá tendría que buscar los restos de sus hijos de esta manera. Hoy tengo la certeza de que mi hija ya está en un lugar mejor y está descansando, pero cualquier madre o padre que ame a sus hijos verdaderamente va a querer llevar a casa hasta la última falange, el último diente", se le escucha decir a la mamá de Monserrat en un video compartido por el IMER, durante un discurso para dar inicio con la búsqueda.

Actualmente, en las jornadas se han hallado restos óseos que la Fiscalía mediante peritajes evaluará si corresponden o no a la víctima.

El Colectivo Luz en el Camino anunció en sus redes sociales una campaña titulada "Regresando a Monse a Casa" que consiste en asistir al Ajusco para apoyar con la búsqueda de restos.

De acuerdo con el anuncio, se contará con transporte para los asistentes de Metro Chabacano a las 6:30 am hacia el punto de reunión hasta el día 29 de enero.

Además, buscan donativos para cubrir los insumos tanto de la nueva búsqueda como de las ceremonias de despedida para Jael Monserrat.

Entre los acuerdos de la Fiscalía capitalina liderada por Bertha Alcalde Luján, se señaló que se trabajará en todo lo necesario para que se inicie una nueva búsqueda lo más pronto posible para hacer una entrega digna de los restos humanos.

La tarde del martes 28 de enero, familiares, amigos e integrantes del colectivo "Una Luz en el Camino" luego de otro rastreo en la zona del Ajusco, encontraron otros restos óseos, los cuales buscarán analizar para saber si pertenecen a Monserrat Uribe Palmeros.

Su madre, Jaqueline Palmeros confirmó que en una barranca de aproximadamente 30 metros de profundidad fueron encontrados huesos.

"Es una búsqueda exhaustiva, también tiene la complicación por la zona que es una barranca y la profundidad que tiene, por la temporalidad que tiene mi hija desaparecida, ya no estamos buscando un cuerpo, sino restos óseos y eso seguimos buscando".

El lugar donde la encontraron está ubicado en el kilómetro 32+ 500 de la carretera Picacho-Ajusco.

"Es un punto rojo. Se han localizado a muchas personas sin vida aquí arriba, es propicio para el crimen organizado, cualquiera puede tirar un cuerpo, no hay cámaras, no hay señal de celular, ya hemos tenido localizaciones aquí en el acotamiento, hemos encontrado cuerpos de desapariciones recientes".

"Se decidió bajar y fue así que se hizo el hallazgo, obviamente sin saber que se encontraría a mi propia hija, todo esto al parecer en su totalidad pertenecen a mi hija, para una mamá siempre va a hacer importante llevarnos hasta el último huesito a casa", puntualizó la mujer.

Jaqueline fue ayudada por decenas de ciudadanos, madres buscadoras y empleados de diversas áreas de gobiernos, que se han solidarizado con el colectivo.

"Es muy complicado, porque está muy empinada, pero aquí estamos y nos vamos a meter a lugares peores", dijo María, otra madre buscadora.

La búsqueda duró alrededor de seis horas, y, según informaron los participantes fueron encontrados diversos restos óseos que serán analizados por peritos de la fiscalía capitalina.