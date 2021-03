Cabeza de Vaca niega vínculos con el cártel de Sinaloa

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó tener vínculos con el cártel de Sinaloa o con algún otro grupo delictivo.

El mandatario hizo esta afirmación al recordar lo expuesto por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, durante el desahogo de pruebas de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, cuando el funcionario aseguró que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

"Durante el transcurso de la audiencia, el Titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias", dijo el Gobernador en un comunicado publicado esta noche.

El mandatario criticó que Santiago Nieto hiciera afirmaciones que no estaban contempladas en la carpeta de investigación por la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las y los legisladores discutir su desafuero.

García Cabeza de Vaca consideró que lo dicho por Sanitago Nieto ha creado en la opinión pública la ida de que está involucrado en otros delitos.

"A pesar de que, en la propia audiencia, el diputado presidente de la sección instructora estableció claramente que sólo aquello que es materia de la solicitud de la Fiscalía será considerado en el juicio de procedencia, como he referido, se ha creado en la opinión pública la percepción de que estoy involucrado en conductas muy graves", expuso en el comunicado.

También se refirió a un préstamo que le fue conferido por una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), que, según afirmó la UIF, estaría operada con recursos de origen ilícito.

El Gobernador de Tamaulipas explicó que no era su obligación verificar el status del préstamo, sino de las autoridades.

"En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud y origen de los recursos materia del préstamo, esa era una obligación de las autoridades", dijo.

El panista también acusó que las empresas fantasma mencionadas por la UIF que supuestamente financian la Sofom tampoco fueron incluidas en la indagatoria.

CONTROVERSIA ANTE LA SCJN

Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas, tras considerar que los legisladores locales protegieron al Gobernador García Cabeza de Vaca, ante el proceso de desafuero que enfrenta en la Sección Instructora.

El pasado 2 de marzo el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo en el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación en los juicios de procedencia, con ello, se le dan atribuciones a la legislatura local para que tenga la última palabra en un juicio de desafuero, independientemente de los resolutivos de la Cámara de Diputados.

Las y los diputados argumentaron que permitir que el Congreso del Estado de Tamaulipas lleve a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia implicaría dejar sin efecto el procedimiento contra el mandatario en el Congreso de la Unión.