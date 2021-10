Cablebús presenta la distención de un cable

Ciudad de México.- A dos meses de inaugurada, el cable de la Línea 1 del Sistema de Transporte Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, presenta un estiramiento de cuatro metros en el bucle que corre de la estación La Pastora a Cuautepec, con una longitud de siete kilómetros; no obstante, el rango de regulación es de siete metros, donde ya sería necesario un corte de cable.

"El cable empezó a alargarse mucho, ahora es estable, no sabemos si vamos a hacer el corte de cable en dos, cuatro, seis, ocho, 10 meses, nosotros cada día estamos verificando la posición, vemos el estiramiento que tiene, hablamos con la empresa Fatzer, la fabricante. Incluso, si ahorita hablamos para preguntar cuándo le hacemos el corte a su cable, me van a decir que no saben; pero les vamos a avisar mínimo con un mes antes, porque también tenemos que pensar en los usuarios", comentó Konstantinos Panagiotou, CEO de la empresa Doppelmayr, quien opera la línea en conjunto con el gobierno.

Konstantinos Panagiotou dejó en claro que no hay nada que temer en el caso de la Línea 1, pues este medio de transporte tiene un sistema de monitoreo del cable las 24 horas del día y se realiza sin parar la operación.