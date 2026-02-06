Cae alcalde de Tequila; se le vincula al narco

Ciudad de México.- Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres de sus funcionarios: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, titular de Obras Públicas, fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre, acusados de extorsión y vínculos con grupos delictivos, informó este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Precisó que elementos de la Sedena, Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC ejecutaron cinco cateos en domicilios de Jalisco para cumplimentar la orden de aprehensión contra Rivera Navarro.

De acuerdo con las investigaciones, el edil lidera una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

También se investigan presuntos vínculos de los cuatro funcionarios municipales con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la FGE tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, donde se interpretaron narcocorridos y se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

Irregularidades

Tras tomar posesión como presidente municipal, el 1 de octubre de 2024, Diego Rivera Navarro evitó hacer pública su declaración patrimonial.

En el portal de transparencia del municipio de Tequila, el alcalde es el único que no cuenta con su declaración patrimonial pública disponible.

Destaca que los otros tres servidores públicos del ayuntamiento que fueron detenidos testaron datos de ingresos y otros temas económicos.

En junio de 2023, como regidor de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro afirmó en su declaración patrimonial tener ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales 30 mil eran por la compra y venta de caballos.

Tras la detención del alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomó el control de la comisaría de ese municipio.

Juan Pablo Hernández, titular de la dependencia estatal, informó que la policía del estado se encargará de la seguridad en Tequila, mientras se lleva a cabo una revisión administrativa y de armamento en la corporación municipal. Agregó que esto será de manera indefinida.