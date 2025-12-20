Cae cabecilla de "Los Deltas"

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) de México, Omar García Harfuch, informó este viernes de la detención en el estado de Jalisco de Armando ´N´, alias ´Delta 1´, presunto líder criminal de un grupo armado vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la SSPC detalló que agentes de seguridad dieron seguimiento hasta detener en Jalisco a ´Delta 1´, al que identificaron como líder de una célula delictiva dedicada a cometer homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

El arrestado es el líder del grupo criminal de ´Los Deltas´, brazo armado del CJNG, según informaron varios medios locales.

Además, las autoridades lo acusan de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en el estado de Michoacán, donde existe una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de los municipios de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas del tráfico de drogas.

El líder criminal, ya detenido en varias ocasiones, fue arrestado en el municipio de Zapopan por presuntos delitos contra la salud por la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio. Según indicó Harfuch, la célula que lideraba se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos, entre otras actividades delictivas.

De acuerdo a mapas criminales elaborados por las autoridades, al menos doce organizaciones criminales operan al oeste de México.

En otra acción paralela, agentes de seguridad desmantelaron en el estado de Durango un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, a la vez que incautaron cuatro reactores, 12 destiladores, diversas ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y sustancias químicas, y diversos utensilios de trabajo y maquinaria.

Dichos operativos contaron con la participación de organismos como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Guardia Nacional (GN).