Cae en Querétaro célula del Cártel de Sinaloa

Por El Universal

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Cae en Querétaro célula del Cártel de Sinaloa

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias "El Flaco", presunto operador de Los Salazar, célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, al ejecutar 12 órdenes de cateo de manera simultánea en domicilios de Querétaro.

El funcionario informó que derivado una investigación iniciada hace cuatros meses, con información de inteligencia naval, que incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, fuerzas federales y estatales, encabezadas por la Marina, realizaron la captura de 21 hombres y nueves mujeres.

Según García Harfuch, Diego Salazar, alias "El Flaco" o "El Joni", coordinaba la venta y distribución de droga en la capital queretana, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

En tanto, la SSPC precisó que a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de información e inmuebles.

Los domicilios cateados están vinculados al grupo delictivo Los Salazar, dedicado a delitos de extorsión, venta de droga y tráfico de armas.

Según autoridades federales, la operación fue realizada por Marina y SSPC.

