Detenida falsa psiquiatra Puebla por consultas y recetas ilegales

Detenida en Puebla falsa psiquiatra por consultas y recetas médicas ilegales

Por Redacción

Febrero 06, 2026 02:25 p.m.
A
PUEBLA, Pue., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- La falsa psiquiatra poblana, Marilyn N. –quien sin contar con los estudios daba consultas y recetaba medicamentos- fue acusada nuevamente del presunto delito de usurpación de funciones como consecuencia de dos nuevas denuncias penales en su contra.

La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo una nueva vinculación a proceso contra la mujer, quien deberá permanecer con prisión preventiva como medida cautelar.

Desde 2025, la falsa psiquiatra enfrenta al menos tres juicios más por amenazas y usurpación de funciones, ello tras descubrirse la farsa mediante la cual atendió y receto indebidamente a pacientes con diversos trastornos.

Una nueva denuncia estableció que el 11 de marzo de 2019 la víctima se presentó en el consultorio ubicado en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla, donde fue atendida por la falsa doctora.

La detenida presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró medicamento controlado.

En el segundo caso, la víctima manifestó que el 29 de agosto de 2024 se presentó en el consultorio 1706 de las Torres Médicas II en la Reserva Territorial Atlixcáyotl San Andrés Cholula, Puebla, donde fue atendida por Marilyn N.

La mujer presuntamente la diagnosticó con ansiedad y depresión, proporcionándole un tratamiento médico por un periodo de cinco meses.

La fiscalía detalló que, una vez judicializadas ambas carpetas de investigación, se presentaron diversos datos de prueba durante la Audiencia Inicial, los cuales, al ser valorados por el Juez de Control, permitieron determinar la vinculación a proceso de Marilyn "N".

