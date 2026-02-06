Jóvenes se tatúan diseño hecho por Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Un gesto espontáneo terminó convertido en tinta... y también en tendencia en redes sociales. Dos jóvenes se volvieron virales luego de mostrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum los tatuajes que se hicieron a partir de un dibujo que la propia mandataria les trazó tiempo atrás en los brazos.

El momento fue compartido en TikTok por la usuaria Astrid C. González, quien suele interactuar con la presidenta de México. En el video se observa a Sheinbaum a bordo de un automóvil, cuando la joven le pregunta si recuerda aquella ocasión en la que ella y su amiga le pidieron que les dibujara unos corazones, a lo que la mandataria responde sin dudar que sí.

Acto seguido, Astrid le cuenta que decidieron tatuarse el diseño para siempre y que, incluso, su amiga llevó el corazón que le dibujó hasta el pecho. La reacción de Claudia Sheinbaum es inmediata y genuina, pues responde visiblemente sorprendida: "¡No, qué bárbaras!".

En la grabación también se aprecia una fotografía de los tatuajes, los cuales consisten en dos corazones pequeños y sencillos, acompañados por las leyendas "amor" y "con amor".

Como era de esperarse, el video se volvió viral en la cuenta china, donde acumuló más de un millón de reproducciones y alrededor de 600 comentarios.