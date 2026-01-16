logo pulso
Cae "La Mane" lideresa de facción de la Unión Tepito

Dos cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc resultaron en la captura

Por El Universal

Enero 16, 2026 04:37 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron a cinco personas, entre ellas a Manuela Eunice, alias "La Mane", identificada como lideresa de una facción de la Unión Tepito y ex pareja de Andrés Felipe, alias "Colocho".

Las detenciones se lograron a través de dos cateos realizados en inmuebles en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc donde se aseguraron dos armas de fuego, drogas, teléfonos celulares, así como un mono araña que se encontraba en malas condiciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realizaron labores de investigación por la presunta venta de drogas en dos inmuebles en las mencionadas alcaldías.

Luego de reunir los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control dos órdenes de cateo, las cuales fueron otorgadas.

El primer mandamiento fue ejecutado por elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno federal, en un predio de la colonia Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, donde se aseguraron dos armas de fuego, 600 dosis de cocaína, 103 de marihuana, aproximadamente dos kilos de la misma yerba y el mono araña.

Asimismo, se capturó a "La Mane", de 34 años de edad, a otra mujer de 57 años y a un sujeto de 23 años.

El segundo cateo se realizó en un inmueble de la colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc, donde se capturó a dos hombres de 26 y 30 años de edad y se aseguraron 200 dosis de cocaína, 25 de marihuana y cigarrillos de la misma hierba.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación; uno de ellos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado, aseguró la SSC.

Caen integrantes de la Unión Tepito tras cateo

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis personas, señaladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como integrantes de la Unión Tepito, fueron capturadas tras un cateo realizado en una casa en la a...

Cae "La Mane" lideresa de facción de la Unión Tepito

Dos cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc resultaron en la captura

Pemex busca levantar hasta 31 mil 500 millones de pesos en deuda para mantener su producción de hidrocarburos

Verónica Camino, vicepresidenta del Senado, expone posturas sobre la Reforma electoral de Morena y la 4T, destacando la importancia del Congreso Feminista de Yucatán.

Kenia López Rabadán destaca las posibles consecuencias para el PT y PVEM ante la propuesta de disminuir el número de legisladores plurinominales.