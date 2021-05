Cae nieto del "Mantequilla" Nápoles por presunto feminicidio

José Ángel Nápoles Palencia, nieto del fallecido boxeador José Ángel "Mantequilla" Nápoles, fue detenido como presunto feminicida de su pareja sentimental.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia capitalina cumplimentaron una orden de aprehensión contra el hombre de 30 años.

La madrugada del pasado 16 de mayo, autoridades tomaron conocimiento de una mujer y un hombre con heridas producidas con arma punzocortante en el interior de un departamento en la calle Andrade de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

"Al arribar los servicios de emergencia encontraron sin signos vitales a la mujer, mientras que el hombre presentaba una lesión en el abdomen y otra en la tráquea, por lo que fue trasladado a un hospital", señalaron autoridades.

Después de ser dado de alta, Nápoles Palencia escapó cuando las evidencias aportadas por la PDI indicaban que podría ser el autor del feminicidio, por lo que se giró la orden de aprehensión en su contra.

"Derivado de trabajos de inteligencia, los agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio ubicaron al individuo en inmediaciones de la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, donde lo aprehendieron tras ser debidamente informado de la acusación en su contra", agregaron las autoridades.

El presunto responsable fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y quedó a disposición del juez que lo requirió, quien en las próximas horas determinará su situación legal.

--Así ocurrieron los hechos

La música con el volumen alto silenció la voz de Tania. Una melodía se escuchaba mientras José Ángel Nápoles, padre de su hija, la golpeaba y acuchillaba hasta matarla al interior de una vivienda de la alcaldía Cuauhtémoc.

Vecinos, familiares y amigas de la víctima sabían que el agresor, de 30 años, era nieto del exboxeador José Ángel "Mantequilla" Nápoles y que de él había heredado, además del nombre de pila, el gusto por los golpes.

El feminicida es un boxeador que, además de pelear en el cuadrilátero, utilizaba sus puños para golpear a Tania, según confirmaron las amistades de la víctima.

Por las infidelidades del hombre, Tania ya había decidido separarse de su agresor, pero la pandemia la obligó a quedarse en el departamento donde vivía con él, ubicado en la colonia Doctores.

Y fue ahí, en el número 24-A de la calle Doctor Agustín Andrade, donde el boxeador asesinó a Tania. Los vecinos escucharon la discusión y, tras ello, los golpes.

Para tratar de acallar la pelea, en el departamento se escuchó música con un volumen alto.

--Familiar se percata de lo sucedido

El ruido, por la madrugada, obligó a un familiar y vecino del boxeador a tocar a la puerta del departamento; ellos querían confirmar que todo estuviera bien. Pero al no recibir respuesta, decidieron ingresar a la fuerza a la vivienda.

En la entrada, yacía herido en el piso el agresor, con un corte en el cuello y que se sospecha él mismo se hizo para simular que tuvo una pelea con su pareja.

A Tania la hallaron muerta a un costado de la cama. Y es que, aunque ella hubiera pedido ayuda, la música estridente callaba su voz. Así, el hombre la agredió hasta asesinarla.

"Si uno de estos días me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7 p.m. (porque la Fiscalía de la mujer solo trabaja hasta esa hora). Espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje (porque si no dirán que yo andaba provocando, que lo buscaba)", había escrito Tania en su muro de Facebook.