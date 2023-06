Cae tiktoker junto a detenido por asalto con mazos en Plaza Antara

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La noche de ayer lunes se efectuó un asalto en la Plaza Antara, de Polanco, cuando hombres se llevaron 15 relojes de lujo. De ellos, uno fue detenido, el vigilante.

El implicado en este caso no cayó solo pues con él se encontraba la influencer Yulissa Mendoza quien en la red social TikTok tiene hasta el momento 1.4 millones de seguidores.

En sus redes sociales la joven artista se identifica como "Chakalona", cantante, "Chakatoker" y ofrece servicios para espectáculos.

Cuenta con dos cuentas de Instagram, pues aparentemente una le fue hackeada. En la principal tiene 159 mil seguidores y en la nueva 21. 4 mil.

Además de subir videos, fotos y contenido relacionado con el perrero, reggaetón y vida en la calle, Yulissa Mendoza, también tiene colaboraciones musicales con artistas urbanos, con canciones tales como "Mkrna Remix", "Esto es Cumbiaton" y "Luz Verde".

Esta última canción hace referencia a la famosa serie de Netflix llamada "El juego del Calamar", sin embargo, en lugar de hacer equipo para sobrevivir, la temática de esta melodía es conseguir a alguien para perrear. "Luz verde, roja, luz verde, roja, con un movimiento mío tú te mojas", dice la pista musical.

Cabe mencionar que en su cuenta de TikTok, la influencer tiene videos de tipo comedia en los que lanza frases relacionadas con el asalto a transporte en los que pide que le den los celulares a los usuarios si no quieren problemas.Usuarios de dicha red social, al enterarse de que fue detenida, comentaron dichas grabaciones bromeando con que "mentira no es" y pidiéndole que les mande saludos desde prisión.No obstante, es importante mencionar que autoridades no la relacionan con el crimen cometido en la Plaza Antara.