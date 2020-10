Cae un implicado en el feminicidio de la niña Karina

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Chiapas detuvo a Mariano "N" por el delito de feminicidio de una menor de seis años de edad reportada desaparecida en el municipio de La Independencia, cuyo cuerpo apareció el domingo en un cafetal de la zona.

El homicidio de la infante desató la indignación, el coraje y las exigencias de justicia y no impunidad contra el o los responsables. Activistas reclamaron que la pequeña Karina "no desapareció, la raptaron. No apareció sin vida, la mataron. La menor tenía derecho a la vida y se la arrebataron", aseguraron.

El rapto de la menor, originaria de la ranchería La Unión, fue reportada el pasado jueves y difundida en redes sociales. Por el caso, la fiscalía inició de oficio la indagatoria correspondiente, de acuerdo con el protocolo para la búsqueda y localización.

Agentes de investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra iniciaron la búsqueda y el pasado domingo fue localizado el cuerpo sin vida en un predio de cafetales en la ranchería La Unión.

La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación conforme el protocolo de actuaciones con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio.

La fiscalía indicó que la necropsia de ley determinó como causa de fallecimiento asfixia por estrangulamiento.

Derivado de investigaciones de gabinete y de campo, realizadas por la Policía Especializada, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, se identificó y ubicó a Mariano "N".

Esta persona, según los indicios de pruebas y constancias recabadas, participó en el homicidio de la niña. El presunto feminicida fue detenido y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La FGJ manifestó su repudio por los hechos y reiteró que ningún acto de violencia quedará impune en Chiapas.

Activistas afirmaron que homicidios como el de Karina ocurren todos los días. Para expresar su condena por esos hechos y exigir garantías de seguridad, convocaron ayer a una manifestación pacífica con velas en el centro de Tuxtla Gutiérrez.