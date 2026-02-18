Caen 3 personas más por homicidio de Manzo

MORELIA, Mich.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana pasado, en un operativo conjunto entre la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvo a tres personas más relacionadas al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

"Estas tres personas están involucradas con Baruc ´N´, ´El Caos´, uno de los partícipes en la red criminal que encabezaba Jorge Armando ´N´, ´El Licenciado´ y/o ´El Contador´, en Uruapan, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo".

El fiscal explicó que los detenidos están relacionados indirectamente con el magnicidio y son familiares de los diferentes responsables de áreas que tenía "El Contador", detenido a finales de noviembre pasado, al ser considerado uno de los autores intelectuales del crimen.

"Estas tres personas eran parte del área operativa de ´El Caos´, encargado de reclutar y coordinar a los gatilleros y del robo de vehículos y que, además, es quien recibe a Fernando ´N´ y a Ramiro ´N´ el día de los hechos en la zona de Tiamba y (...) participa en el homicidio de estos dos mismos, quienes aparecen el 10 de noviembre, asesinados".

