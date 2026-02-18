Caen 3 personas más por homicidio de Manzo
MORELIA, Mich.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana pasado, en un operativo conjunto entre la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvo a tres personas más relacionadas al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
"Estas tres personas están involucradas con Baruc ´N´, ´El Caos´, uno de los partícipes en la red criminal que encabezaba Jorge Armando ´N´, ´El Licenciado´ y/o ´El Contador´, en Uruapan, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo".
El fiscal explicó que los detenidos están relacionados indirectamente con el magnicidio y son familiares de los diferentes responsables de áreas que tenía "El Contador", detenido a finales de noviembre pasado, al ser considerado uno de los autores intelectuales del crimen.
"Estas tres personas eran parte del área operativa de ´El Caos´, encargado de reclutar y coordinar a los gatilleros y del robo de vehículos y que, además, es quien recibe a Fernando ´N´ y a Ramiro ´N´ el día de los hechos en la zona de Tiamba y (...) participa en el homicidio de estos dos mismos, quienes aparecen el 10 de noviembre, asesinados".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
ONG Tejiendo Redes Infancia pide no ridiculizar a jóvenes Therian en México
El Universal
La organización advierte que el estigma puede aumentar el riesgo de acoso escolar y digital.
IMSS pagó 45 mdp por medicamentos no recibidos en 2024
AP
La ASF reporta que el IMSS pagó 45 millones por medicamentos sin comprobar recepción en 2024.
Sobreviviente del Tren Interoceánico acusa irregularidades
El Universal
FGR y CEAV señaladas por irregularidades en caso Tren Interoceánico