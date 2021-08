Caída de helicóptero de Semar fue por ráfagas de viento

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las ráfagas de viento provocaron la caída de un helicóptero de la Marina que llevó víveres a damnificados del huracán "Grace" en Agua Blanca, Hidalgo.

"Fue una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores. Muy buenos los pilotos, muy profesionales y muy humanos porque maniobraron para que no cayeran en las casas", dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que ayer, en su gira de trabajo en Xalapa, Veracruz, tenía programado un vuelo por las zonas afectadas, pero lo canceló debido al mal clima.

"Tenía programada un sobrevuelo en esa región, pero llegué a Xalapa la noche del martes, pero estaba el mal tiempo. El secretario de la Defensa –general Luis Cresencio Sandoval- me informó que hicieron un reconocimiento y no se podía volar e iba a depender de cómo amaneciera, pero amaneció con viento y con lluvia", señaló.

Indicó que los funcionarios que viajaban en la aeronave atendían a habitantes de Amatlán y Huayacocotla.

"Ese helicóptero estaba llevando víveres, venía de regreso, afortunadamente no pasó a mayores", añadió.