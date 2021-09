Calderón batió el avispero, pero AMLO necesita más que abrazos: Coello Trejo

Javier Coello Trejo, encargado de combatir a las principales figuras del narcotráfico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, criticó la guerra contra el crimen organizado del expresidente Felipe Calderón y consideró que el Gobierno actual de López Obrador debe ir más allá de su política de "abrazos no balazos".

Entrevistado en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, por YouTube, el abogado que también dirigió la Fiscalía Anticorrupción del expresidente José López Portillo reconoció que Felipe Calderón "batió el avispero", pero lo hizo de golpe y mal asesorado.

–¿Cuál es su consideración con respecto a la guerra de Calderón?, ¿usted cree que lo hizo bien? Usted cree que le puso una patada al avispero?, ¿usted cree que no se preparó?, ¿usted cree que fue un hombre muy valiente? ¿Cómo lo considera? – le cuestionó Páez Varela.

–Mire, para iniciar una guerra, como todas las guerras, primero hay que utilizar la inteligencia. O sea, yo no puedo ir y golpear y golpear y golpear, y cometer el error de sacar el Ejército. El Ejército es una institución que tenemos que respetar. La historia qué nos dice: Gobierno que saca el Ejército a la calle y nunca regresa al cuartel.

El Ejército sirve y es el valor de los mexicanos, pero hay que saberlo manejar. ¿Qué pasó con el Presidente Calderón? Y lo digo y se lo digo a él, y se lo digo a muchos panistas: el error del Presidente Calderón cuando tenía muchos datos, mucha información que Lázaro Cárdenas Batel [exgobernador de Michoacán] se la entregó, hubiera trabajado con inteligencia, ir golpeando poco a poco. Entonces sí hubiera habido un combate.

Obviamente, mal asesorado el señor Presidente Felipe Calderón, es un abogado muy prestigiado, sí, pero sin conocimiento, y su gente menos. ¿Qué hicieron? Empezaron a golpear y sí, le picaron el avispero, pero, ¿qué pasa cuando usted encuentra un avispero? Lo va poco a poco porque si no se le salen las avispas. Es muy sencillo. Yo no critico, yo digo la verdad, yo opino lo que viví, lo que hice, lo que sufrí, lo que gocé, de lo que fui testigo, es todo -contestó el también exsubprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

–Abrazos, no balazos a usted la idea le repugna, abogado -le dijo Páez Varela al abogado.

–No solamente a mí, más de la mitad del país. No podemos ver todos los días en las noticias que Michoacán crean guardias blancas del pueblo para defenderse de los narcos y se están agarrando a tiros –respondió

–Pero eso no es de López obrador, si en la cara de Salinas se formó el Ejército zapatista y era exactamente lo mismo –agregó Alejandro Páez.

-Se formó el Ejército zapatista...

– Y qué es si no un grupo armado en sus barbas –dijo Páez Varela.

–Fíjese bien lo que le voy a decir, y se lo firmo: O el Presidente de la República actual da un manotazo y endereza el problema de la criminalidad y no se hace justicia selectiva, se aplica la ley, o el que llegue va a tener un serio problema para controlar el país. Fíjese bien, se empiezan a hablar de guerra civil en Chiapas, se empieza a hablar -le respondió.

Coello Trejo, autor del libro El fiscal del hierro. Memorias, criticó la guerra contra el crimen organizado del expresidente Calderón. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

Coello Trejo descartó que haya tenido la oportunidad de hablar con el Presidente López Obrador, pero, reconoció, "con todo respeto, pues no me gustaría".

"Le voy a decir por qué [no me gustaría hablar con el Presidente], uno, porque no escucha. Es mi Presidente, yo respeto, es una institución que yo respeto mucho, que no puedo estar de acuerdo con muchos problemas, no, como millones de mexicanos no están, como seguramente tampoco ustedes están.

"Yo sé que el Presidente cree lo que está haciendo. Yo no creo, por dios, se lo juro, que un hombre que llega a ser Presidente de México tiene malas intenciones. Sencillamente tengo entendido, me han dicho, que no escucha, su problema, pero es nuestro Presidente y hay que respetarlo", agregó el autor del libro El fiscal del hierro. Memorias.

COELLO HABLA SOBRE BUENDÍA

En el libro El fiscal del hierro. Memorias (Editorial Planeta Mexicana), Coello Trejo sugirió que tiene información sobre quién mató al periodista Manuel Buendía en mayo de 1984.

–¿Quién mató a Buendía? –le inquirió Alejandro Páez al abogado.

–Yo lo que digo en el libro es: yo interrogué a Zorrilla, yo sí lo interrogué. Zorrilla –quien fue director de la Dirección Federal de Seguridad cuando el Presidente mexicano era Miguel de la Madrid y Manuel Bartlett era Secretario de Gobernación– me dijo lo siguiente: ´Javier, yo no fui. Sé quien fue, pero me voy a comer este pastel yo solito. Yo se lo dejo a la imaginación´. Yo no puedo imputar a nadie, todo el mundo quisiera que yo dijera que fue Miguel de la Madrid o que fue Manuel Bartlett, no lo puedo decir porque no me consta. Si me constara lo diría -respondió.

–Su párrafo dice: "Imagino quién". Dice usted: "Minutos después íbamos rumbo al Museo de Antropología. Quiero dejar una reflexión. Yo estoy seguro de que José Antonio

Zorrilla Pérez no mató a Buendía, pero debo reconocerle su lealtad y hombría

para quien haya sido el autor intelectual de ese crimen. Imagino quien, pero como es mi costumbre, a cada imputación una prueba y yo no la tengo". Imagínese en voz alta, ¿por qué no se imagina en voz alta?, estas son memorias, dejémoslo para la historia -le planteó Páez Varela al exdefensor de Emilio Lozoya.

–Todo el mundo quiere que se avance. Yo no tengo pruebas. Lo único que yo narro es lo que viví, es lo que me dijo Zorrilla -aseveró el exfuncionario.