Calderón debe de seguir siendo investigado por "Rápido y Furioso", señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si sigue vigente o se le dio carpetazo a una investigación en Estados Unidos que involucra al expresidente Felipe Calderón por el caso de "Rápido y Furioso" -operativo con el que el gobierno de Estados Unidos introdujo 2 mil 500 armas a México en 2009-, pero aseguró que sí se tiene que investigar.



Ayer martes, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa es investigado a nivel internacional por la presunta venta de armamento oficial a grupos de la delincuencia organizada.

"No tengo más información, que es de dominio público y sí está probado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón de eso, no hay duda y que dieron el permiso".

"¿De esta investigación no sabe si hubo como tal en contra de Calderón?", se le preguntó.

"No sé si está vigente, pero sí en su momento se abrió un expediente no sé si se mantenga vigente, si continúe la investigación o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos. No es nada más un asunto de la delincuencia".

"¿Tendrá que haber una investigación?", se le siguió cuestionando.

"Desde luego que sí, pero no tengo más información sobre esto. La Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas", dijo.