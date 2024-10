Calderón debe ofrecer disculpa al pueblo de México: PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, emplazó al expresidente Felipe Calderón para que ofrezca una disculpa al pueblo de México y explique su relación con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

En entrevista, el senador reviró al expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que el liderazgo de Cortés en el PAN ha debilitado al partido, además calificarlo como mediocre y miserable.

"El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas, México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente", señaló Cortés.

"No, al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas y lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas", sostuvo.

Cortés Mendoza rechazó que bajo su liderazgo, el PAN haya tenido los peores resultados de su historia.

- Calderón culpable de la caída del PAN

"La verdadera caída del PAN se dio en su gobierno (de Felipe Calderón), porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar rumbo a la Presidencia de la República", añadió.

"Debería darle vergüenza, porque dejar sola a Josefina Vázquez Mota porque no ganó su candidato Ernesto Cordero y siendo presidente de México haber tenido un tercer lugar y haber tenido la peor caída en la historia del PAN, porque ahí sí caímos puntos. Yo recibí el partido en 17 puntos y termina el partido en 17 puntos porcentuales", declaró.

Marko Cortés exhortó a Felipe Calderón a que regrese a México para aclarar cualquier duda que tenga.

Por otra parte, el dirigente panista insistió en su propuesta de que se tipifique el delito de narcoterrorismo para combatir eficazmente a las organizaciones criminales y exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a evitar que haya más "García Lunas".

"¿No le da vergüenza a Claudia Sheinbaum que la detención (de Genaro García Luna) tuvo que ser en los Estados Unidos?, que no fue una detención aquí en México, tendría que actuar en consecuencia. Y entonces que le entremos, Acción Nacional ya le dijo: aquí queremos que quien la haga la pague y por lo tanto lo que le decimos es, tipifique el narcoterrorismo para que se investigue a todos, incluidos a los morenistas, a todos los García Lunas de este país, de cualquier gobierno, incluido el suyo, y que no vuelva a ocurrir", dijo.