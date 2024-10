Dinero de García Luna sería para víctimas de "guerra contra el narco": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la sentencia en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, en parte, hace justicia a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

"En parte sí, no todo obviamente, pero habla de que es importante que no haya impunidad", dijo en conferencia de prensa.

La titular del Ejecutivo expresó que lo importante es saber dónde está el dinero porque en este caso hubo recursos de procedencia ilícita, "y repito el que (un juez) le regresa los recursos a la esposa (de García Luna), ¿Cómo sabemos que no son de procedencia ilícita?, una vez que le está sentenciado.

Aseguró que las víctimas de la llamada "guerra contra el narcotráfico" deben acercarse a la autoridad si es necesario que haya una reparación del daño.

"Para eso hay una ley de víctimas que establece todos los criterios para reparar y no repetir".

Dejó abierta la posibilidad de que los recursos que se decomisen a García Luna puedan entregárselos a las víctimas de ese periodo.

Con detenciones de delincuentes se ha hecho justicia

Tras presentar la condena de más de 38 años contra Genaro García Luna en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México se ha hecho justicia con detenciones de delincuentes que se presentaban en la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, e indicó que "lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en México".

En su conferencia mañanera de este jueves 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que se reanudará el informe de seguridad con "una presentación especial", en función de la estrategia de seguridad presentada en días pasados.

"Lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en México, por eso es la reforma al Poder Judicial", expresó la Presidenta.

"Nosotros lo que queremos es que haya justicia para todas y todos los mexicanos en todos los ámbitos, por eso la reforma al Poder Judicial, y cada parte tiene que cumplir con su tarea (...) Lo que queremos es que se erradique la corrupción en cualquier país en nuestro país, el presidente López obrador avanzó muchísisisimo, sino no podría haber hecho ni los programas de Bienestar, ni el Tren Maya, ni la Refinería ni todas las obras porque no subió impuestos", agregó.

La presidenta cuestionó que un juez del Poder Judicial fue quien ordenó que se descongelaran las cuentas de la esposa del exsecretario de Seguridad con el expresidente Felipe Calderón.

Tras llamar a la reflexión sobre la sentencia contra García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia al caso de los hermanos Treviño Morales, "El Z 40" y "El Z 42": "Están amparados, desde 2011 se pidió su extradición, el presidente López Obrador insistió en su extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial".

"¿Qué hizo el Poder Judicial de 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalía y depende también del Poder Judicial (...).

"¿Dónde estuvo el Estado de derecho durante seis años?", dijo Sheinbaum.