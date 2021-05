Calderón llama a votar por la coalición PAN-PRI-PRD

De gira por la ciudad de Puebla, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa advirtió que en las elecciones del 6 de junio no solo se juegan propuestas o perfiles de candidatos o candidatas, sino una democracia o dictadura. En apoyo a los abanderados de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, el panista aseguró que en México se pretende imponer un poder central Imperial que niega el federalismo y el municipio libre, un Maximato.

"Estoy convencido de que lo que se juega es más que una comparación de propuestas, candidatos y candidatas y trayectorias, además de eso se decide en Puebla y los mexicanos o democracia o dictadura, eso es lo que está en juego", manifestó. Aunque reconoció encontrarse "un poco desencanchado", expresó que es tanto lo que se juega en las elecciones, que partidos enemigos en el pasado, decidieron unirse para hacerle frente a "extremos dictatoriales". "Es raro para nosotros que haber sido adversarios fuertes ahora estemos unidos, pero eso es síntoma de lo que está en juego, lo que está en juego es la posibilidad que teniendo discrepancias y distintos modos de opinión podamos dialogarlas en paz y podamos decidirlas con votos", expresó.

Calderón afirmó que está en juego la posibilidad de discrepar entre los mexicanos sensatamente, sin rencores y sin odio. "Aunque no hemos llegado a extremos en países dictatoriales, no podemos ignorar el peligroso rumbo de México que nuestro país está tomando a la capacidad de disentir o cuestionar, hoy preguntar incisivamente o cuestionar es materia de rechazo y agresión a los periodistas", alertó.

Manifestó que el poder presidencial con vocación Imperial no concibe otras posibilidades de gobierno ni de desarrollo que las que su santa voluntad diga, por lo cual -acusó- eliminó dinero a estancias infantiles, a enfermos de cáncer, para desastres naturales e incluso borró todos los fideicomisos.