Calderón reconoce a AMLO por aceptar que hay desabasto de medicinas

Luego de que el pasado 10 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a las autoridades de salud a resolver sin excusas la falta de medicamentos, el exmandatario Felipe Calderón celebró que ya fue reconocido el desabasto por parte del titular del Ejecutivo.

"Se acabó la discusión: sí hay desabasto de medicinas, el Presidente lo ha reconocido, y qué bueno", escribió el expresidente de México en redes sociales.

"El problema es que lo habían negado reiteradamente. Con el prejuicio en contra de las empresas destrozaron un sistema eficaz", agregó Calderón y compartió la explicación de un analista de datos sobre el desabasto de medicamentos.

Al encabezar el pasado miércoles la presentación del Plan de Apoyo a Colima, el presidente López Obrador urgió a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Juan Ferrer, director del Insabi, para que, sin excusas, resuelvan el problema de la falta de medicamentos.

En el Centro de Convenciones de esta capital y acompañado de su gabinete, el Presidente expresó: "Ya tenemos que resolver el problema del abasto de medicamentos, esto es para Ferrer Aguilar, esto es para el doctor Alcocer Varela. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo".

López Obrador reprochó a sus colaboradores: "No puedo dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a los enfermos".

Dijo que su gobierno no estará tranquilo hasta que haya abasto suficiente de medicamentos, porque no es cuadro básico sino medicinas difíciles de conseguir.

