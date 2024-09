Calles vacías en CDMX durante el 16 de septiembre: poco movimiento y feriado tranquilo

Calles vacías o muy poco transitadas se observaban al filo del mediodía en la Ciudad de México durante este 16 de septiembre, día de asueto obligatorio.

Durante un recorrido de El UNIVERSAL por algunas partes del norte de la Ciudad se pudo apreciar a pocas personas caminando o en comercios.

Por ejemplo, en Azcapotzalco, en la zona de Clavería y la Nueva Sana María, se observó muy poco movimiento, tal vez porque a la misma hora se estaba realizando el desfile cívico-militar con motivo del 214 aniversario del inicio de la Independencia.

El único ruido que se escuchaba era el de los aviones que hacía que las y los vecinos salieran a sus ventanas para intentar ver las aeronaves militares.

Pero no sólo las personas descansaron en este día, sino también varios comerciantes.

En un tianguis colocado sobre la Calle de Rabaúl, en la colonia San Miguel Amatla, se observó que menos de la mitad de los puestos se instalaron, los huecos eran muy evidentes.

"Hay que trabajar, joven, y nada más nos ponemos los lunes", exclamó un comerciante al ser cuestionado sobre su presencia en este día de asueto.

Se pudo apreciar que los puestos no llevaron la misma cantidad de frutas o verduras que acostumbran en un día normal, tal vez porque sabían que era feriado.

En este tianguis, Luna Aguirre, quien iba con su pijama y aún con los estragos de la noche mexicana, refirió que por la tarde saldría con su mamá a alguna plaza comercial, pues hoy es su cumpleaños.

"Me la voy a llevar a comer o al cine, bueno a ver si quiere porque ahorita está acostada viendo el desfile", alanzó a responder.

Se apreció a otras personas hacer sus compras de manera tranquila y sin las aglomeraciones de un día hábil.

En las áreas comunes e infantiles de la Unidad Habitacional Cuitláhuac tampoco se apreciaba a menores jugando, pues seguramente seguían durmiendo o acostados, aprovechando que hoy tampoco hubo escuela.

Los únicos que se alcanzaban a ver caminando eran personas con sus mascotas, pues tenían la obligación de sacarlos.

En la colonia Nueva Vallejo, en la Gustavo A. Madero, se vivía una situación similar, pues las calles lucían prácticamente semivacías.

Esta zona es cercana a la Plaza Vía Vallejo, por lo que tal vez por la tarde las familias salgan a pasear a este sitio y a disfrutar de este asueto por las fiestas patrias.