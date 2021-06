Cámara Baja gastó con austeridad republicana

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, informó que todos los servicios y productos adquiridos, desde el inicio de la 64 Legislatura, fueron adjudicados en estricto apego a las medidas de austeridad republicana emitidas por los órganos de gobierno del Palacio Legislativo.

Báez Ricárdez agregó que en ningún rubro existió incremento en sus adquisiciones o costo, y sí "considerables ahorros" respecto a lo erogado en la anterior 63 Legislatura.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que diputados federales de la 64 Legislatura —que concluirá labores el próximo 30 de agosto y con mayoría de Morena, PT, PES y PVEM—, gastaron 200 millones de pesos en más de 750 contratos o licitaciones para la adquisición de productos, bienes y servicios que van desde la compra de un perro entrenado para detectar explosivos en 107 mil pesos, hasta una silla de lujo en 31 mil pesos, un aparato para hacer ejercicio en 26 mil y boletos para un parque de diversiones.

Además, El Gran Diario de México informó que en los contratos disponibles en la plataforma de ContrataNet de la Cámara de Diputados, no se especifican cantidades de lo adquirido, es decir, podrían haberse comprado distintos artículos por un mismo costo sin detallarse.

La funcionaria consideró que de todos los artículos enumerados en la nota suman 20 millones de pesos y todos se encuentran debidamente soportados en condiciones de trabajo, en el convenio de prestaciones con el Sindicato de Trabajadores o bien en autorizaciones previas específicas o durante la planeación efectuada a través de los Programas de Adquisiciones para cada ejercicio.

Destacó que desde 2013, la Cámara Baja cuenta con una unidad canina de detección de explosivos y el pastor belga fue en reposición del canino que concluyó su servicio. El gasto estuvo previsto en el Programa de Adquisiciones 2019. Además, explicó que no se adquirió una silla en 31 mil pesos, sino ocho asientos fijos para la Salas de Juntas.

Expuso que a partir de noviembre de 2018 se contrató el servicio de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con el propósito de salvaguardar las instalaciones de la antigua garita de San Lázaro, ya que los edificios que se encuentran en el Palacio Legislativo son resguardados por personal propio.

Dijo que por 26 mil pesos se compraron 11 aparatos para ejercicio para la rifa del Día de la Madre 2019, con un costo unitario de 2 mil 365 pesos.

Confirmó que se erogaron 76 mil 950 pesos para un evento en un parque de diversiones en enero de 2020, por el Día de Reyes para los hijos menores de 12 años del personal de base, sindicalizado y de confianza operativo y los alimentos únicamente se les otorgan a los niños.

Se compraron 54 minicomponentes LG por 90 mil 640 pesos con un costo unitario de mil 678 pesos y por 119 mil pesos se adquirieron 65 Blu-ray con un costo unitario de mil 833 pesos, ambas para la rifa del Día del Padre 2018.

Confirmó que se gastaron 190 mil 466 pesos en café, té y galletas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en estricto apego a los lineamientos de austeridad republicana, y para 2021 no se ha erogado recurso alguno.

Justificó la compra de un vehículo utilitario de 3.5 toneladas por 685 mil 458 para permitir el traslado de equipo y materiales: "Esta adquisición permitió generar ahorros, ya que se dejaron de arrendar equipos de traslado, fletes y maniobras".

Explicó que por 504 mil pesos se adquirieron cinco equipos para la generación de oxígeno durante la contingencia sanitaria para prevenir eventualidades y atención inmediata.

Señaló que se gastaron 18 mil 757 pesos en fistoles, que no son de oro ni de una aleación que contenga ese material, por si había extravíos y para los legisladores suplentes, además de 10 teclados y mouse en 4 mil 930 pesos. También 30 cables HDMI por 10 mil 753 pesos, así como 144 contenedores de basura y señaléticas con separación de residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables, por 588 mil 816 pesos, y 30 ceniceros por 50 mil 460 pesos para las zonas exteriores de la Cámara. Para la renovación de licencias informáticas se invirtieron aproximadamente 15 millones de pesos, y 22 mil pesos por dos banderas nacionales.



Datos

7,424 pesos costaron las botas para motociclistas que se compraron para la prevención de accidentes.

93,960 pesos se invirtieron en 30 cascos de rescate para protección civil.