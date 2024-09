Noroña desmiente retención de Barreda: "Nunca estuvo en riesgo"

El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, insistió en que el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, nunca estuvo retenido ni privado de su libertad cuando acudió voluntariamente a acompañar a su padre a una diligencia judicial en Campeche. "Eso fue una patraña; el senador Barreda estuvo libre todo el tiempo, nunca estuvo en riesgo", recalcó.

En entrevista, el legislador de Morena señaló que desde el pasado 10 de septiembre, cuando no asistió a la sesión en la que se votó la reforma electoral, hasta ahora, ha dado tres versiones de lo que ocurrió.

"El senador lleva por lo menos tres versiones diferentes, a ver cuál va a decir mañana. (...) Hay que ser muy responsables de nuestras declaraciones, no puede estar cambiando la versión según sople el viento. Si, él trae un problema de aclarar su posición política, y entonces cada vez se enreda más", expresó.

Pese a que el senador Barreda lo desmintió, Fernández Noroña reiteró que sí hablaron por teléfono mientras se desarrollaba la sesión del Pleno del Senado el pasado 10 de septiembre.

"Yo hablé con el senador Barreda, según se me dijo que era, la persona con la que hablé me dijo que era, yo no he hablado nunca con él, no conozco su timbre de voz; pero lo que sí le dije es: ´Oye, hay aquí mucha inquietud por tu paradero, de parte de tu fracción parlamentaria. ¿Podemos hacer una videollamada más tarde?´ y él me dijo que no, que no aceptaba la videollamada. Lo que yo sí garanticé fue que no estaba privado de su libertad.

"Insisto, hablé con el fiscal general de la República; hablé con el fiscal de Campeche; hay un informe de Derechos Humanos.

"Él ahora, después de muchos días, dice que no, bueno, entonces quien habló era su socia, con 's', que quiere decir su clon, su parte bizarra, también se utiliza así en el sentido peyorativo. Lo que es un hecho es que nunca estuvo privado de su libertad, eso sí es un hecho indiscutible", remarcó.

"Yo lo que digo es que en lo que tiene que ver con su libertad, nunca estuvo en riesgo su libertad, y nunca estuvo violentado su fuero constitucional, que es lo que a mí me competía. La discusión política de qué estaba, dónde estaba y por qué estaba en otro lugar, eso le compete a él aclararlo, no a mí", concluyó el presidente del Senado.